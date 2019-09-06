WP: Пентагон отдаёт на стену Трампа деньги, предназначенные для «сдерживания» России

Пентагон намерен перенаправить порядка $770 млн, которые должны были пойти на строительство и модернизацию военных объектов в Европе, призванных защитить союзников США от «возможной российской атаки». Эти средства будут потрачены на стену на границе с Мексикой, возведение которой лоббирует Дональд Трамп, пишет The Washington Post.

Пентагон лишит финансирования проекты по восстановлению пострадавших от урагана «Мария» объектов в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах, чтобы заплатить за «стену президента Трампа». Ради этого ведомство также собирается перенаправить деньги, которые должны были пойти на военные сооружения в Европе, «призванные помочь союзникам сдержать Россию», пишет The Washington Post.

Накануне Минобороны США раскрыло подробности о 127 военных строительных проектах, которые могут потерять финансирование, чтобы высвободить в бюджете до $3,6 млрд на возведение ограждений и барьеров на границе с Мексикой. Список включает проекты в 23 штатах, на трёх американских территория и в 20 странах, отмечает издание.

Решение Пентагона наносит особенно серьёзный удар по Пуэрто-Рико, где потерять финансирование могут запланированные проекты на сумму $400 млн. Кроме того, порядка $770 млн лишатся инициативы в союзных европейских государствах, «цель которых отразить возможную российскую атаку», обращает внимание The Washington Post.

В Пентагоне заявляют, что затронутые проекты официально считаются «отложенными». Для того чтобы они могли возобновиться в будущем, конгресс должен будет снова одобрить их финансирование. Но пока законодателям не удалось достичь компромисса в этом вопросе, подчёркивается в статье.

Если конгресс откажется финансировать эти инициативы, они останутся в подвешенном состоянии. При внесении в бюджет на следующий год воплощение некоторых из них может начаться незамедлительно, поскольку Пентагон сознательно выбрал проекты, которые были запланированы на будущие годы или уже откладывались ранее, поясняет The Washington Post.

По данным источника издания в Пентагона, администрация Трампа просит союзников «расплатиться» за некоторые зарубежные проекты США. В их число входит так называемая Европейская оборонная инициатива. Старт этой программе дал президент Барак Обама, чтобы укрепить оборону американских союзников в регионе после того, как Россия «аннексировала Крым»*.

Эти проекты включают планируемое строительство объекта для размещения и тренировки сил спецназа в Эстонии, возведение военных складов и баз в Польше, обновление средств воздушного наблюдения в Италии, а также модернизацию аэродрома и топливного хранилища в Словакии и Венгрии.

Пентагон получил возможность перераспределять средства после того, как президент не смог убедить конгресс выделить ему деньги на строительство стены и объявил общенациональное чрезвычайное положение. Примечательно, что во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал, что Мексика сама заплатит за возведение ограждения, напоминает The Washington Post.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).