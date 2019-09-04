New York Times: ради приграничной стены Пентагон пожертвовал военными проектами

Министерство обороны США выделит $3,6 млрд на строительство стены с Мексикой, свернув более сотни военных проектов, сообщает The New York Times. Ранее Конгресс отказывался предоставлять деньги для этой цели, опасаясь негативного влияния на национальную безопасность страны, однако в июле Верховный суд разрешил администрации Трампа перераспределять средства для исполнения своего главного предвыборного обещания.

Пентагон отложит или свернёт 127 военных проектов, чтобы использовать сэкономленные $3,6 млрд на возведение обещанной Трампом стены на границе с Мексикой, пишет The New York Times. Во вторник официальные лица Министерства обороны начали извещать об этом представителей Конгресса из тех штатов, в которых должны были проводиться затронутые проекты. Решение перераспределить средства вызвали бурный протест у демократов, которые назвали его нарушением прерогативы Конгресса на установление расходов.

Как напоминает издание, в феврале Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в национальном масштабе, чтобы получить доступ к миллиардам долларов для строительства стены. После того, как Конгресс отказался предоставить эту сумму, президент заявил, что поток наркотиков, преступников и нелегальных мигрантов из Мексики представляет угрозу национальной безопасности, которая оправдывает использование Министерства обороны без специального одобрения законодательным органом.

Представители Пентагона отказались публично перечислить затронутые проекты до того, как все сенаторы будут уведомлены об этом, однако отметили, что примерно половина из них предусматривала строительство баз за рубежом, а остальные — в пределах Америки. Так, по словам сенатора и лидера демократов Чака Шумера, Военная академия США в Вест-Пойнт является одним из таких проектов. Шумер назвал Трампа «каннибалом», который поглощает уже распределённое военное финансирование, чтобы «потешить своё самолюбие».

По сообщению его помощников, министр обороны США Марк Эспер уже подписал передачу денежных средств. The New York Times удалось получить копию его письма к Сенату, в котором он перечислил 11 проектов, на которые пойдут деньги, включая новые сооружения и замену ограждений вдоль юго-западной границы, проходящей по штатам Аризона, Нью Мексико и Техас. По словам Эспера, стена поможет сократить требуемый штат военных и ресурсов на объектах и позволит передислоцировать их в другие проблемные места. Хотя министр обороны не указал, какие строительные проекты потеряют финансирование, он заверил, что они не включают постройку домов для семей, бараков или общежитий.

Официальные лица Пентагона особенно подчеркнули во вторник, что строительство военных объектов не отменено, а отложено. Однако, отмечает американская газета, именно Конгрессу придётся найти деньги на их возобновление, что он делает неохотно.

По мнению Нэнси Пелоси, председателя Палаты представителей, слова которой передал изданию анонимный представитель Демократической партии, «кража денег из военного строительства в стране и за границей нанесёт ущерб национальной безопасности, качеству жизни и моральному состоянию наших войск», что действительно«делает Америку менее безопасной». Со своей стороны Дебби Вассерман-Шульц, представитель из Флориды и глава подкомитета по ассигнованиям военного строительства, заявила, что комитет продолжит сопротивляться перераспределению фондов.

Как рассказывает The New York Times, вечером во вторник демократы из Комитета по ассигнованиям Сената отправили Эсперу письмо с требованием предоставить информацию о том, как было принято такое решение и «почему стена на границе важнее для нашей национальной безопасности и благосостояния военнослужащих и их семей, чем эти проекты». Тем не менее в июле Верховный суд поддержал Трампа в отдельном, но связанном деле, отменив предыдущее решение и постановив, что администрация может брать деньги, чтобы соорудить стену. Суд также признал, что критикующие Белый дом группы не имеют на это никакого права, чем обозначил вероятную приверженность своего консервативного большинства администрации Трампа.