CTV: Трамп направился на границу с Мексикой в надежде, что стена поможет ему в президентской кaмпании 2020

Дональд Трамп опроверг слухи о том, что он передумал закрывать границу с Мексикой, пишет CTV News. Отправляясь в пограничный город Калексико, где он собирается осмотреть восстановленный фрагмент стены, американский президент заявил, что вариант с закрытием границы существует, в случае, если Мексика не будет бороться с нелегальной миграцией. Издание отмечает, что Трамп собирается сделать безопасность границ центральной темой своей предвыборной кампании.

Президент США Дональд Трамп отбыл в Калифорнию, в попытке сделать безопасность границ центральной темой своей кампании перед выборами 2020 года, сообщает CTV News.

Издание напоминает, что немногим раннее Трамп говорил о том, что изменил своё решение, и не будет закрывать границу с Мексикой, поскольку мексиканские власти начали жёстче бороться с нелегальной иммиграцией: однако, перед тем как отправится в Калифорнию, президент заявил, что мнения своего не менял, и может закрыть границу в тот или иной момент.

Как отмечает CTV News, в последнее время Трамп не раз был подвержен резким сменам курса: при этом, он по-прежнему намерен обозначить свои условия по поводу американо-мексиканской границы.

«Я отправляюсь к границе. Мы собираемся построить значительную часть стены — мы покажем вам её фрагмент», — цитирует издание Трампа. CTV News информирует, что президент собирается посетить город Калексико в Южной Калифорнии, где недавно были восстановлены заградительные сооружения, длиной в 2 мили.

Кроме того, Трамп написал у себя в Twitter, что США введут 25% пошлины на мексиканские автомобили, в случае если власти Мексики не будут бороться с нелегальной миграцией, а если не сработает и эта мера — тогда Вашингтон закроет границу. Издание напоминает, что однопартийцы Трампа предупреждали его о разрушительных последствиях для экономики, которые могут быть вызваны закрытием границы.

CTV News информирует, что протяжённость южной границы США составляет 2 000 миль: из них 650 миль уже занимают различные заградительные сооружения, достигающие 30 метров в высоту. При Трампе пока проводились только реставрационные работы: на восстановление сооружений в Калексико ушло около $18 млн.

Как сообщает издание, от границы Трамп отправится в Лос-Анджелес и Лас-Вегас, где проведёт мероприятия по сбору средств на предвыборную кампанию.