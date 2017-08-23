CTV: Трампу подарили перстень Суперкубка — как у Путина Давний друг Дональда Трампа миллиардер Роберт Крафт подарил американскому президенту перстень победителя Суперкубка Национальной футбольной лиги США, сообщает CTV. Теперь у Трампа есть чемпионское кольцо, как и у Владимира Путина, который, по утверждениям Крафта, «прикарманил» ценный сувенир во время их встречи. 23 августа 2017 CTV

CTV: в Латвии канадскому контингенту рады, но России и без него не боялись Власти Латвии опасаются, что приграничные регионы с преимущественно русским населением может постичь судьба Донбасса или Крыма, однако латыши, которые там живут, в российскую угрозу не верят и скорее считают всё это политическим позёрством, передаёт CTV News. Наоборот, они переживают, что дополнительный контингент НАТО может только разозлить Россию, которая уже готовится к собственным масштабным военным учениям. 12 июня 2017 CTV

Пользователи Twitter: Хоккеист Путин спас бы сборную от разгрома После разгромного поражения России от сборной Канады пользователи Twitter вспомнили о «самом результативном российском игроке». Речь идет о Владимире Путине, который за день до этого забил 8 голов в матче любительской Ночной хоккейной лиги. Многие в шутку писали, что только он мог бы спасти российскую сборную от поражения или, на худой конец, организовать «вторжение». 18 мая 2015 CTV

CTV: Отправкой войск на Украину Канада подчеркнет свою антипутинскую позицию Как сообщает CTV, канадские власти в ближайшее время собираются отправить на Украину своих военных для выполнения «небоевых» задач. Канал отмечает, что таким образом Оттава подчеркнет свою «твердую антипутинскую позицию», а также поддержит Киев. 11 апреля 2015 CTV

CTV: Канада будет летать в космос через Индию Как сообщает CTV News, не пустив российскую делегацию на астронавтический конгресс в Торонто, Канада пошла еще дальше. Здесь заявили, что отправят в космос свой спутник на индийской ракете, а не на российской, как собирались еще весной. 3 октября 2014 CTV

Автор сказки о «гее-царевиче» получает угрозы из России Писатель Роберт Джозеф Грин из Канады, написавший сказку о русском царевиче нетрадиционной ориентации, получает угрозы из России. Как сообщает CTV News, россияне обвиняют Грина в педофилии и оказании пагубного влияния на детскую психику. 5 августа 2013 CTV