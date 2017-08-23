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CTV: Трампу подарили перстень Суперкубка — как у Путина
Давний друг Дональда Трампа миллиардер Роберт Крафт подарил американскому президенту перстень победителя Суперкубка Национальной футбольной лиги США, сообщает CTV. Теперь у Трампа есть чемпионское кольцо, как и у Владимира Путина, который, по утверждениям Крафта, «прикарманил» ценный сувенир во время их встречи.
CTV: в Латвии канадскому контингенту рады, но России и без него не боялись
Власти Латвии опасаются, что приграничные регионы с преимущественно русским населением может постичь судьба Донбасса или Крыма, однако латыши, которые там живут, в российскую угрозу не верят и скорее считают всё это политическим позёрством, передаёт CTV News. Наоборот, они переживают, что дополнительный контингент НАТО может только разозлить Россию, которая уже готовится к собственным масштабным военным учениям.
Пользователи Twitter: Хоккеист Путин спас бы сборную от разгрома
После разгромного поражения России от сборной Канады пользователи Twitter вспомнили о «самом результативном российском игроке». Речь идет о Владимире Путине, который за день до этого забил 8 голов в матче любительской Ночной хоккейной лиги. Многие в шутку писали, что только он мог бы спасти российскую сборную от поражения или, на худой конец, организовать «вторжение».
CTV: Отправкой войск на Украину Канада подчеркнет свою антипутинскую позицию
Как сообщает CTV, канадские власти в ближайшее время собираются отправить на Украину своих военных для выполнения «небоевых» задач. Канал отмечает, что таким образом Оттава подчеркнет свою «твердую антипутинскую позицию», а также поддержит Киев.
CTV: Канада будет летать в космос через Индию
Как сообщает CTV News, не пустив российскую делегацию на астронавтический конгресс в Торонто, Канада пошла еще дальше. Здесь заявили, что отправят в космос свой спутник на индийской ракете, а не на российской, как собирались еще весной.
Автор сказки о «гее-царевиче» получает угрозы из России
Писатель Роберт Джозеф Грин из Канады, написавший сказку о русском царевиче нетрадиционной ориентации, получает угрозы из России. Как сообщает CTV News, россияне обвиняют Грина в педофилии и оказании пагубного влияния на детскую психику.
США: офицер канадской разведки работал в пользу России
Джеффри Делайл действительно шпионил в пользу Москвы, заявил посол США в Канаде Дэвид Джейкобсон. В интервью телеканалу CTV американский дипломат отметил, что Оттава и Вашингтон сделают все, чтобы не допустить в будущем утечки секретных данных.