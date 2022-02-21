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CTV: Оттава советует канадцам отказаться от поездок в Белоруссию

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Канадское правительство порекомендовало гражданам страны по возможности отменить визиты в Белоруссию из-за «риска вооружённого конфликта» на Украине, передаёт CTV. Как напоминает журналист канала, на белорусской территории на данный момент находятся около 30 тыс. российских военнослужащих, прибывших туда для проведения совместных учений.
CTV: Оттава советует канадцам отказаться от поездок в Белоруссию

Власти Канады посоветовали гражданам воздержаться от поездок в Белоруссию в связи с «риском вооружённого конфликта на Украине», сообщает сайт CTV со ссылкой на опубликованные ранее на сайте канадского правительства рекомендации для выезжающих из страны. 

Согласно документу, канадцам следует отказаться от визитов в Белоруссию без крайней на то необходимости не только из-за опасности конфликта, но и потому, что им может грозить «применение местного законодательства самочинным образом», упоминается в материале канала. 
 
«Возможности посольства Канады в Польше по оказанию консульских услуг на территории Белоруссии крайне ограничены, — также говорится в рекомендациях. — Если вы уже находитесь в Белоруссии и ваше присутствие там не необходимо, вам следует рассмотреть возможность отбытия из страны коммерческими средствами транспорта»
 
По информации CTV, в документе отдельно рекомендуется «в связи с проведением совместных российско-белорусских учений» отказаться от поездок в регионы Белоруссии, удалённые менее чем на 50 км от границы с Украиной, включая Брест и Гомель. 
 
Как напоминает журналист канадского канала, Белоруссия граничит с Россией и Украиной и рекомендации правительства были опубликованы на фоне быстрого роста напряжённости между Москвой и Киевом в последние недели.  
 
В настоящее время на белорусской территории, по некоторым оценкам, находится 30 тыс. российских военнослужащих, прибывших, как заявляет Москва, для участия в военных учениях; между тем, хотя учения должны были закончиться в минувшее воскресенье, военные пока не выдвинулись обратно в Россию, что, по версии американских властей, подтверждает их заявления о подготовке Россией «вторжения» на Украину, передаёт CTV. 
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источник
CTV Канада Северная Америка
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