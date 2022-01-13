24 канал: США рекомендуют американцам не ехать на Украину из-за угрозы нападения России

Посольство США в Киеве советует гражданам Америки отказаться от поездок на Украину из-за потенциальных угроз со стороны России. Как пишет «Телеканал новин 24», в дипломатическом ведомстве отметили, что вероятные военные действия России в любой точке Украины повлияют на работу посольства, и предостерегли, что ситуация может измениться в любое время.

В американском посольстве посоветовали своим гражданам временно отказаться от поездок на Украину из-за потенциальных угроз со стороны России. Как передаёт «Телеканал новин 24», в дипломатическом ведомстве обратили внимание на скопления российских войск у границ Украины и «в оккупированном Крыму*» и предостерегли, что ситуация может измениться в любое время.

В посольстве предупредили, что вероятные военные действия России в любой точке Украины повлияют на работу посольства. Могут, например, возникнуть проблемы с предоставлением консульских услуг.

«Госдеп продолжает советовать гражданам США пересмотреть вопрос о поездках на Украину из-за потенциальных угроз со стороны России», — говорится в заявлении.

Дипломаты отметили, что ситуация может измениться мгновенно. Учитывая это, американцам посоветовали регулярно следить за новостями в местных и иностранных СМИ, а также в социальных сетях.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).