Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия планирует устроить на Украине саботаж для дестабилизации страны изнутри. Как сообщает «Телеканал новин 24», в беседе с журналистами Нуланд также в очередной раз подчеркнула, что Москва является агрессором, а Киев не намерен угрожать Кремлю.

Россия планирует устроить на Украине саботаж и другие похожие мероприятия ради внутренней дестабилизации страны. Как передаёт «Телеканал новин 24», об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

На брифинге Нуланд рассказала журналистам, что кризис вокруг Украины создала именно Россия и именно она пытается вывернуть ситуацию так, чтобы оправдать себя с помощью «дезинформации и лжи об Украине».

«Именно Россия создала этот кризис — из ничего. Именно Россия накопила 100 тысяч военных на границах Украины. Именно Россия приготовила внутренний саботаж, дестабилизацию и варианты других действий под фальшивыми флагами для Украины», — заявила Нуланд.

Представитель Госдепа в очередной раз подчеркнула, что Россия является агрессором, а Киев не намерен угрожать Кремлю. Наоборот, Украина хочет мирного, демократического и европейского будущего для своего народа.