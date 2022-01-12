24 канал: Нуланд считает, что Россия собирается дестабилизировать Украину изнутри

15:12
«Чемпионат»: Смолов будет получать в «Динамо» €2 млн в год
Стала известна заработная плата форварда сборной России по футболу Фёдора Смолова в московском «Динамо».
15:12
Жителя Удмуртии осудят за серию изнасилований
Суд в городе Сарапул в Республике Удмуртия вынесет приговор по делу о серии изнасилований 2008 года в отношении 37-летнего местного жителя.
15:10
«Газпром»: из ПХГ Европы отобрано уже больше половины газа, закачанного в прошлом году
В российской компании «Газпром» заявили, что Европа отобрала из своих подземных хранилищ газа (ПХГ) уже больше половины объёма газа, закачанного в прошлом году.
15:06
Два американских советника начали работу в Минобороны Украины
Два советника из США начали работу в Министерстве обороны Украины на постоянной основе.
15:05
В Одессе квартиру Жванецкого превратят в музей
Квартиру в Одессе, в которой жил и работал писатель-сатирик Михаил Жванецкий, превратят в музей.
15:02
РИА Новости: регулярный чемпионат КХЛ может быть полностью завершён
Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассматривает вариант с отменой проведения регулярного чемпионата сезона-2021/22 из-за сложной коронавирусной ситуации.
15:00
Социолог Рощин объяснил традицию праздновать старый Новый год
Психолог, социолог и политтехнолог Алексей Рощин рассказал, почему жители России празднуют старый Новый год.
14:59
Телеведущая Ситтель рассказала о работе с журналистом Зеленским
Телеведущая Мария Ситтель поделилась воспоминаниями о работе с журналистом Михаилом Зеленским.
14:56
Глушаков — о новичках «Химок»: Кокорина ещё ждём
Российский полузащитник «Химок» Денис Глушаков отреагировал на возможный приход новичков в подмосковный клуб.
14:55
Стало известно, какие регионы жители Нижегородской области посетили в праздники
Среди жителей Нижегородской области во время новогодних праздников 2022 года особой популярностью пользовались перелёты в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.
14:47
Актриса Демонжо рассказала о комедийном фильме «Старческий дом»
Актриса Милен Демонжо рассказала о сюжете комедии «Старческий дом» режиссёра Тома Жилу. Картина выйдет в российский прокат в феврале.
14:43
В Тульской области назвали число зафиксированных в 2021 году преступлений
В 2021 году на территории Тулы и Тульской области зафиксировали 15 554 преступления.
14:42
«Молдовагаз» сообщил правительству Молдавии об угрозе приостановки поставок газа
Газораспределительное предприятие «Молдовагаз» сообщило правительству Молдавии об угрозе приостановки поставок газа из-за финансовых трудностей, сообщает ТАСС.
14:39
Булыкин: переход Смолова из «Локомотива» в «Динамо» логичен
Бывший форвард сборной России по футболу Дмитрий Булыкин прокомментировал трансфер Фёдора Смолова из московского «Локомотива» в столичное «Динамо».
14:38
Кабмин Украины ввёл госрегулирование цен на ряд продуктов
Правительство Украины приняло решение ввести государственное регулирование цен на ряд продуктов.
14:38
Отец Черышева рассказал о самочувствии сына после подтверждённого коронавируса
Дмитрий Черышев рассказал о самочувствии своего сына, футболиста сборной России и «Валенсии» Дениса Черышева, у которого подтвердился коронавирус.
14:37
Опрос: более 50% россиян готовы отправиться на вечеринку в любой день
Около 52% жителей России могут отправиться на вечеринку в любой день недели. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на результаты опроса сервисов «Ситимобил» и «Ситидрайв».
14:35
Песков рассказал о тенденции к возврату к докризисным показателям в экономике
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тенденция к возврату социально-экономической ситуации в стране к докризисным показателям есть.
14:35
Телеведущий Кузичев поделился воспоминаниями о Зеленском
Телеведущий Анатолий Кузичев поделился воспоминаниями о работе со своим коллегой Михаилом Зеленским.
14:32
Более 900 тысяч туристов посетили Петербург во время новогодних праздников
В дни новогодних праздников Санкт-Петербург посетили около 914 тыс. туристов. Они приняли участие в торжествах и зимних мероприятиях, посвящённых празднованию Нового года.
14:31
Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Центральной России в конце недели
Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik рассказал о погоде в центральной части России в конце рабочей недели.
14:30
Специалисты дали рекомендации по утилизации ёлок
Специалисты дали советы по правильной утилизации ёлок после новогодних праздников.
14:28
Президент Токаев заявил, что вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана начнётся 13 января
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на четверг, 13 января, запланировано начало вывода миротворческого контингента ОДКБ из республики.
14:26
МИД КНР назвал американскую тюрьму Гуантанамо «чёрной страницей в истории прав человека»
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что американская тюрьма Гуантанамо является «чёрной страницей в истории прав человека», и призвал США закрыть её.
14:24
Примаков: Россотрудничество не будет работать с новым министром информации Казахстана
Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство не станет работать с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым.
14:23
«РБ Спорт»: Пруцев перейдёт в «Спартак» за 120 млн рублей
Московский «Спартак» заплатит «Крыльям Советов» 120 млн рублей за полузащитника Данила Пруцева.
14:21
Сенатор Варфоломеев назвал важным предложение проиндексировать пенсии выше инфляции
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с RT прокомментировал предложение президента России Владимира Путина проиндексировать пенсии в России выше уровня инфляции.
14:21
Аналитики рассказали, какие специалисты будут востребованы во фрилансе в 2022 году
Аналитики сервиса «СберУслуги» рассказали, какие профессии будут наиболее перспективными в сфере фриланса в 2022 году.
14:16
RadioEsport Valencia: Черышев заболел коронавирусом
Полузащитник сборной России по футболу и «Валенсии» Денис Черышев получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
14:15
Пресс-служба «Зенита» показала фото Дзюбы с медосмотра команды
Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» опубликовала новые фотографии форварда Артёма Дзюбы с медицинского осмотра.
14:13
Названы наиболее популярные врачи для онлайн-лечения
Гастроэнтерологи возглавили список наиболее востребованных специалистов для дистанционного лечения.
14:12
Пресс-служба Токаева: направление в Алма-Ату дополнительных военных сил спасло город
Пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам заседания оперативного штаба сообщила, что его решение о направлении в Алма-Ату дополнительных сил, включая контингент ОДКБ, привело к спасению города.
14:08
Госпитализированная Проклова рассказала о своём самочувствии
Актриса Елена Проклова, госпитализированная с инсультом, рассказала о своём самочувствии.
14:07
Врачи сообщили о тяжёлом состоянии Куравлёва
Народный артист РСФСР Леонид Куравлёв, который находится в больнице в Коммунарке с пневмонией, по-прежнему в тяжёлом состоянии.
14:06
Инфекционист Чуланов напомнил о важности вакцинации из-за распространения «омикрона»
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов напомнил о важности вакцинации на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».
14:06
Сенатор Ковитиди назвала предложение Путина по индексации пенсий чрезвычайно важной финансовой поддержкой
Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, в беседе с RT прокомментировала предложение российского президента Владимира Путина проиндексировать пенсии в России выше уровня инфляции.
14:05
В Кремле заявили, что администрация президента не планирует уходить на удалёнку
Администрация президента не планирует уходить на удалённый режим работы, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
14:05
Буртасова завоевала серебро в индивидуальной гонке этапа Кубка IBU
Россиянка Евгения Буртасова стала второй в короткой индивидуальной гонке на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в словацком Брезно-Осрблье.
14:04
В Удмуртии выявили 59 случаев COVID-19 за сутки
В Удмуртии выявили 59 случаев коронавируса за сутки.
14:02
Токаев назвал очень успешной миссию ОДКБ в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что оценивает миссию ОДКБ в стране как очень успешную.
14:02
Врач Виноградов назвал способ профилактики инсульта после COVID-19
Доктор медицинских наук Олег Виноградов рассказал о способах профилактики инсульта для пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией.
13:58
Телеведущий Мацкявичюс рассказал о дружбе с журналистом Зеленским
Журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс рассказал о дружбе и совместной работе со своим коллегой Михаилом Зеленским.
13:57
Экономист Беляев положительно оценил решение индексировать пенсии выше уровня инфляции
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT предложение российского президента Владимира Путина проиндексировать пенсии в России выше уровня инфляции.
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Источник: КХЛ приостановит проведение регулярного чемпионата
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) может приостановить регулярный чемпионат в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
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Суд в Югре арестовал предпринимателя по делу о смерти людей от суррогатного алкоголя
Кондинский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа арестовал предпринимателя, организовавшего продажу суррогатного алкоголя, после употребления которого умерли девять человек.
13:56
Кандидат медицинских наук Тимошилов рассказал о возможном влиянии COVID-19 на почки
Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов рассказал о возможном влиянии COVID-19 на почки.
13:50
Песков заявил об отсутствии связи между военными учениями и переговорами с Западом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская армия продолжит проводить военные учения на своей территории. Он отметил, что никакой связи между манёврами войск и переговорами с Западом нет.
13:50
Жирков прибыл в «Химки» на медосмотр
Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Юрий Жирков близок к переходу в «Химки».
13:48
Тарпищев: у российских теннисистов не возникнет проблем с въездом в Австралию
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заверил, что у отечественных спортсменов не возникнет проблем с попаданием на Зеленый континент для участия в Открытом чемпионате Австралии 2022 года.
13:47
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Зеленского
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью журналиста и телеведущего Михаила Зеленского.