Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на Киевском форуме безопасности призвала украинцев продолжать отстаивать мир и общие ценности. Как передаёт «ЛIГА.net», Нуланд также добавила, что, по её мнению, многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина.
По мнению замгоссекретаря США Виктории Нуланд, многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина. Как пишет «ЛIГА.net», об этом она заявила на Киевском форуме безопасности.
Нуланд рассуждала об активности России у границ Украины. По её словам, очень важно, чтобы Украина показывала пример народного единства и дальше работала над созданием справедливой демократической страны.
«Мне не надо объяснять вам, что это значит. Речь идёт о мирном сосуществовании между вами. Многие из россиян хотели бы жить в такой стране, как у вас», — сказала она.
Она напомнила, что госсекретарь США Энтони Блинкен на министерской встрече НАТО призвал Россию отвести войска и решить ситуацию дипломатическим путём. Украинцев же он призвал к единству и сдержанности, чтобы не попасть в «ловушку провокаций», которые может создать Россия, отметила Нуланд.
«Делаются попытки назвать вас агрессором, чтобы расставить ловушки, в которые вы должны попасть. Поэтому мы призываем вас и дальше отстаивать то, что вы всегда отстаивали, в том числе мир и общие ценности. Многие россияне хотят, чтобы то, что происходит в вашей стране, происходило у них», — добавила замглавы Госдепа.
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