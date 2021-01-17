Чёткий сигнал России и Украине — National Interest о выдвижении Нуланд на пост замгоссекретаря США

Выдвижение кандидатуры Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря США — «чёткий сигнал» для Москвы, что сближение с Вашингтоном при администрации Джо Байдена маловероятно, пишет The National Interest. Однако в Киеве новость о выдвижении Нуланд, несомненно, сочтут поводом для радости.

Избранный президент США Джо Байден выдвинул на должность заместителя государственного секретаря по политическим вопросам Викторию Нуланд, которая при бывшем американском лидере Бараке Обаме курировала евразийское направление. Как пишет The National Interest, решение Байдена является чётким сигналом о вероятной политической стратегии избранного президента по отношению к России и Украине.

Как напоминает издание, с 2005 по 2008 год при администрации президента Джорджа Буша Нуланд занимала пост посла США при НАТО. В 2011 году политик стала пресс-секретарём Госдепартамента страны. В 2013 году заняла должность помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии. При президентстве Обамы Нуланд была не просто членом администрации, а играла центральную роль в проведении политики в отношении Украины во время и после «майдана» 2014 года.

«Сохранение европейского будущего Украины всё ещё возможно, и мы бы хотели, чтобы президент повёл страну именно этим курсом. Это потребует незамедлительных мер безопасности и возвращения к диалогу с Европой и Международным валютным фондом, а также обеспечения справедливости и человеческого достоинства для народа Украины», — заявила Нуланд в декабре 2013 года после встречи с бывшим президентом Виктором Януковичем.

Широкую известность получила встреча Нуланд с участниками протестов в Киеве, во время которой она раздавала еду и чай «в качестве символического жеста солидарности с антиправительственным движением». Это, как пишет The National Interest, вызвало недовольство Кремля, где восприняли действия политика публичным вмешательством во внутренние дела Украины.

В начале 2014 года стало известно, что Нуланд вместе с бывшим послом США на Украине Джеффри Пайеттом принимала непосредственное участие в усилиях по созданию нового украинского парламента. После событий зимы 2014 года Нуланд продолжала играть активную роль в формировании политики США в отношении Украины. Политик провела несколько встреч с бывшим президентом Петром Порошенко, для того чтобы обсудить реализацию Минских протоколов и внутренние реформы в стране.

Более того, Нуланд поддерживала политику Обамы, направленную на противостояние России и её сдерживание. В частности, политик была сторонником расширения акта Магнитского после убийства российского оппозиционера Бориса Немцова. В 2016 году конгресс принял законопроект, предусматривающий расширение его действия на все страны, а не только на Россию.

Не менее активную роль в поддержке протестов на Украине сыграл и Джо Байден, занимавший тогда пост вице-президента США. Позже Байден, если верить обнародованным телефонным переговорам от 2016 года, давал конкретные политические указания Порошенко.

Как отмечает The National Interest, Нуланд является «компетентным и преданным сторонником подхода Обамы и Байдена к России и Украине». В статье, опубликованной летом 2020 года в американском Foreign Affairs, политик предложила следующему президенту США ужесточить курс в отношении России, сдерживать «военную агрессию» страны, активно наращивать американское влияние в стране, «напрямую обращаясь к российскому народу», а также подавлять «российскую дезинформацию». Многие из этих предложений пользуются широкой поддержкой Байдена и тех, кого избранный президент выбрал в свою администрацию.

Выдвижение Нуланд, несомненно, повод для радости правительства в Киеве, однако для Москвы решение является «чётким сигналом» — сближение США и России при администрации Байдена выглядит очень маловероятным.