Hill: на посту главы ЦРУ Бёрнс усилит команду Байдена своим знанием России

Будущий глава ЦРУ Билл Бёрнс может стать ценнейшим приобретением в команде Байдена, благодаря своему исключительному знанию России, пишет на страницах The Hill экс-сотрудник ЦРУ Дениэл Хоффман. Как напоминает автор, до 2008 года Бёрнс был послом США в России, а значит хорошо знаком с русским языком, культурой и менталитетом. Всё это поможет новой администрации бороться с угрозой со стороны Кремля и налаживать сотрудничество с Москвой по ключевым вопросам, уверен эксперт.

«Когда я и мои коллеги узнали, что посол Билл Бёрнс... будет участвовать в обсуждении политических вопросов, мы вместе вздохнули с облегчением», — пишет на страницах The Hill отставной офицер секретной службы и бывший начальник отделения ЦРУ Дениэл Хоффман, участвовавший в 2010 году в операции по «обмену шпионами» между Россией и США. Глубокий знаток и серьёзный эксперт по России, служивший послом в Москве до 2008 года, Бёрнс успешно сотрудничал с бывшим директором ЦРУ Леоном Панеттой, руководившим этой операцией.



На прошлой неделе избранный президент Байден назначил Бёрнса директором ЦРУ. Как напоминает автор, опытный дипломат Бернс занимал пост заместителя госсекретаря в 2011-2014 годах, посла в Иордании и помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока. Как директор ЦРУ, Бёрнс будет отвечать за «вербовку шпионов, кражу секретов и подготовку всестороннего анализа» множества угроз национальной безопасности США, на которые Байден и его команда будут опираться при принятии ключевых внешнеполитических решений. «Но именно тонкое понимание Бёрнсом России должно представлять особую ценность для администрации Байдена, особенно в свете недавней российской кибератаки на SolarWinds, ее вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, присоединения Крыма и вмешательства в дела Восточной Украины, покушения на убийство Сергея Скрипаля и союза с жестоким диктатором Сирии Башаром Асадом, а также с Ираном», — уверен эксперт.



Как напоминает автор, недоверие и враждебность между США и Россией поднялись до небывалых со времён холодной войны высот. От Бёрнса можно ожидать работы в трёх приоритетных направлениях в отношении России, считает Хоффман.



Во-первых, ЦРУ отвечает за сбор разведданных об угрозах национальной безопасности СШАЖ, а Владимир Путин «нацелен на дестабилизацию внутриполитической ситуации в США, вбивание клина между США и их союзниками по НАТО и доминирование в региональной сфере влияния России». Это значит, что сбор разведданных о планах и намерениях Путина имеет первостепенное значение. и Бёрнс идеально подготовлен для выполнения этой миссии, утверждает Хоффман.



Во-вторых, Бёрнс — эксперт по восприятию мира глазами Путина, и это тонкое чувство эмпатии является основой для наиболее эффективного сбора разведданных, анализа и дипломатии. Референдум в июле 2020 года внёс «радикальные изменения» в Конституцию России, наиболее заметным из которых стало продление срока полномочий президента, позволившее Путину занимать президентский пост до 2036 года, напоминает автор. По его убеждению, Бёрнс будет ценным советником для Байдена, поскольку «США будут бороться с Путиным все ближайшие годы».

В-третьих, американо-российские отношения «напоминают диаграмму Венна с заштрихованным пространством общих интересов, незаштрихованным пространством, где наши интересы никогда не пересекутся, и серой зоной, где дипломатия может привести к двусторонним соглашениям», пишет автор статьи. И нахождение точки соприкосновения с Россией — единственной страной, способной уничтожить США — важнее всего в сфере контроля над вооружениями. Первый шаг состоит в том, чтобы продлить действие нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), после чего участники переговоров должны попытаться заняться новым Договором о ракетах средней и малой дальности (РСМД).



Под руководством Бернса ЦРУ будет играть ключевую роль в сборе разведданных для поддержки переговоров по контролю над вооружениями и «разоблачении любого двуличия со стороны Кремля», полагает Хоффман.



«Русские любят говорить: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят», —напоминает эксперт. Что касается Бёрнса, то он «побывал в русском монастыре и погрузился в русский язык, культуру и историю», подчёркивает бывший разведчик.