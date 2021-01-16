Политика: Кремль будет не ждать перезагрузки от Байдена, а молча добиваться своих целей

Учитывая недавние назначения на ключевые посты в администрации нового президента США Джо Байдена, в России не ожидают никакой перезагрузки двусторонних отношений, пишет сербское издание «Политика». В то же время Кремль сохраняет свою сдержанную на словах и стратегически неизменную позицию: россияне просто молча работают для достижения своих целей, невзирая на то, как с ними иногда обходятся партнёры или соперники, говорится в статье.

Если бы на пост Госсекретаря США была предложена кандидатура Уильяма Бёрнса, это могло бы продемонстрировать, что новый президент Джо Байден планирует занять конструктивную и выдержанную позицию в отношении России, отмечает сербское издание «Политика». Но поскольку на этот пост был выдвинут Энтони Блинкен, а бывшему послу в России и Иордании предложено возглавить ЦРУ, то в Москве от новой американской администрации сейчас не ждут никакой перезагрузки двусторонних отношений, а скорее «кровь, пот и слёзы», говорится в статье.

Блинкен выступает за более активное участие США в мировых конфликтах и сдерживание России «на всех фронтах», поясняет автор. Кроме того, он призывал сурово наказать Россию за «вмешательство в американские выборы» в 2016 году и заявил, что мог бы сотрудничать с Путиным, если бы они общими усилиями выступили против Китая, пишет «Политика».



Однако ответив, что Россия не вступает в союзы с врагами против своих партнёров, Кремль «остался верен своей сдержанной в словах и стратегически неизменной позиции», говорится в статье. В то же время в Кремле «никто официально не говорит, что их ожидает прогноз Черчилля перед Второй мировой войной», подчёркивает автор. Россияне просто «живут и работают, невзирая на то, как с ними обходятся партнёры, соперники и неприятели».



Таким образом, администрация Байдена и в том, что касается подбора кадров, и в основных направлениях внешнеполитического курса, очевидно, продолжит политику Барака Обамы и Джорджа Буша — младшего, прогнозирует автор. Прежде чем объявить состав будущего правительства, Байден обосновал свой выбор словами о том, что «нельзя терять ни минуты», когда речь идёт о национальной безопасности и внешней политике, и что ему нужна команда, которая с первого дня будет способна помочь ему «занять место во главе стола».



Становится ясным, что Вашингтон вновь переключит основное внимание на Москву, продолжив в то же время экономическую и военную борьбу с Китаем, пишет «Политика». Это подтверждают и изменения в структуре Совета национальной безопасности, говорится в статье: «В отличие от администрации Дональда Трампа, которая занималась Россией в рамках европейского отдела, предложено вернуть отдел по России и Центральной Азии и назначить его главой бывшую сотрудницу американских спецслужб Андреа Кендалл Тейлор. Это говорит о смене приоритетов. Действительно, при демократах отношение к России будет пересмотрено».

Судя по сообщениям в американских СМИ, эта идея реформировать Совет национальной безопасности, в котором России снова отводится особо важное место, принадлежит недавно назначенному советнику по нацбезопасности Джейку Салливану — ближайшему соратнику бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и советнику Байдена по внешней политике во время его вице-президентства. Салливан наряду с Блинкеном и Бернсом тоже сыграл важную роль в подписании международного договора с Ираном, а также говорил о планах новой администрации вступить в переговоры с Россией о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), отмечается в статье.



В российском общественном пространстве преобладают два мнения по поводу реорганизации в Национальном совете по обороне, сообщает автор. Одни считают, что Россию и страны Центральной Азии в Соединённых Штатах не считают особо перспективными в ближайшем будущем в том, что касается «распространения западных ценностей», в отличие от западной периферии бывшего Советского Союза: Украины, Молдавии и Белоруссии. Однако так думает меньшинство, говорится в статье.

Есть также люди, которые занимают промежуточную позицию между этим «оптимистичным» и другим «апокалиптическим» мнением и считают, что новые назначения не очень повлияют на отношения между Москвой и Вашингтоном, поскольку в США сложился определённый политический консенсус насчёт России, все ключевые решения уже были давно приняты и не пересматриваются. Со стратегической точки зрения, Россия была и остаётся для США«потенциальной угрозой» и главным препятствием для абсолютного американского доминирования в мире в условиях, когда постепенно растёт экономическая угроза со стороны Китая, отмечает автор.

Что касается «пессимистичного» варианта, о котором в России тоже не забывают, то он заставляет Москву соблюдать постоянную осторожность в отношениях с Вашингтоном, сообщается в статье. Поэтому даже в те времена, когда Трамп публично называл выдумками обвинения демократов в российском влиянии на его администрацию, в Кремле не очень рассчитывали на скорую разрядку и устранение напряжённости, уверен автор: «Напротив, намеченную стратегию реализовывали шаг за шагом, несмотря на некоторое вербальное смягчение в отношениях».



Тот факт, что Трамп не объявлял Россию врагом, а она в ответ не провоцировала Трампа, пытаясь облегчить ему внутреннюю борьбу, ещё не означает, что она перестала бдительно относиться к «глобальной коалиции демократий», подчёркивается в статье. По мнению атора, именно в этом контексте следует трактовать и заявления Владимира Путина, который на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос, как он планирует выстраивать отношения с Байденом, сказал, что в значительной мере это будет зависеть от новой команды в Белом доме: насколько в России знакомы с представителями новой администрации, работали ли с ними раньше и будут ли сюрпризы.

«Те же, кто более прямолинеен в своих высказываниях, говорят о том, что в новой доктрине американской внешней политики агрессивно либеральные мнения сочетаются с неоконсервативными и что Россия — угроза для США, какой бы ни была администрация. Поэтому, прежде всего, они ожидают попыток устранить влияние Москвы в Средней Азии и на Южном Кавказе, а также на других постсоветских территориях», — заключает «Политика».