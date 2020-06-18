FA: Нуланд призывает Вашингтон набраться уверенности и надавить на слабое место Путина — российский народ

США необходим последовательный, чёткий и эффективный подход в отношении России, считает экс-помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. Америка обычно забывала об этих составляющих, либо уделяла этому слишком мало внимания и средств, поддаваясь на пустые обещания Москвы. Но сейчас наступает момент проявить уверенность и давить на те болевые точки Путина, где он наиболее уязвим, и среди прочего, это «его собственные граждане, рекомендует Нуланд в статье для Foreign Affairs.

В совсременном мире осталось мало стран, которые вызывают среди американских политических руководителей и аналитиков такой же «мощный фатализм», как Россия, полагает экс-помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. Но даже в Америке эти взгляды разнятся в зависимости от политической принадлежности и текущей обстановки, отмечает она. Кому-то Россия кажется «неисправимым изгоем, реагирующим только на суровое наказание и сдерживание», в то время как другие видят в ней «заблудшую», но вновь набирающую силы великую державу, которая заслуживает того, чтобы с ней примириться и пойти на компромисс.



Однако если рассматривать российско-американские отношения в целом, здесь «преобладает какая-то обречённость», подчёркивает Нуланд на страницах Foreign Affairs: «Американцы уже не верят в свою способность изменить ход игры». По её мнению, Вашингтон и его союзники опрометчиво забыли государственный подход, который позволил им одержать победу в холодной войне и приносил пользу в течение многих лет после этого: «Такая стратегия требовала последовательного и непрерывного американского лидерства на уровне президента, единства с демократическими союзниками и партнерами, а также коллективной решимости сдерживать и останавливать опасные действия Кремля. Она также включала стимулы для Москвы, чтобы та шла на сотрудничество, а порой и прямые призывы к российскому народу о преимуществах и выгодах добрых отношений».



Проблема в том, что такой подход за последние годы вышел из употребления, в то время как «российская угроза либеральному миру усилилась», отмечается в статье. Между тем Россию сегодня «нельзя назвать монолитной и незыблемой страной», и она удерживает позиции лишь за счёт умелой внешнеполитической стратегии Путина, уверяет Нуланд: «Низкие цены на нефть, пандемия COVID-19 и усиливающееся среди россиян чувство неудовлетворённости — всё это чревато новыми рисками и издержками для Кремля. За рубежом Путин хорошо разыгрывает свои слабые карты, потому что Соединённые Штаты и их союзники позволяют ему это делать, позволяют России нарушать соглашения о контроле вооружений, нормы международного права, суверенитет соседей, а также неприкосновенность выборов в США и Европе».



Поэтому вне зависимости от того, кто именно победит этой осенью на президентских выборах в США, ему придётся в первую очередь попытаться заново выстроить отношения с Путиным, предупреждает Нуланд. По её мнению, для этого прежде всего нужно создать «единую и сплочённую систему защиты интересов безопасности» США и их союзников там, где Россия бросает им вызов, и напрямую обращаться с позиции силы к российскому народу, разъясняя ему все ошибки и просчёты российской власти: «Действуя с позиции силы, Вашингтон с союзниками сможет предложить Москве сотрудничество, когда это будет возможно. Они также должны противостоять попыткам Путина отрезать население России от внешнего мира, и напрямую вести разговор с российским народом о преимуществах сотрудничества и о той цене, которую он заплатил за жёсткий отказ Путина от либерализма».



При этом фаталисты могут оказаться правы в том, что в России мало что изменится, признаёт Нуланд. Однако она уверена, что американские интересы будут лучше защищены при проведении такой активной политики, в которой «сочетается надёжная оборона и щедрость», на случай улучшения отношений: «Такой подход увеличит издержки от агрессивного поведения Путина, обезопасит демократии и может даже заставить российский народ отказаться от своего неверия в лучшее будущее», — отмечается в статье.



Корни проблемы, по мнению экс-помощника госсекретаря США, заключаются в том, что обещания Путина после прихода к власти навести порядок в стране нашли отклик в сердцах российских людей, которые согласились поступиться взамен своими демократическими правами и свободами. «В последующие 20 лет россияне все больше отказывались от своих прав, таких как свобода выражения и собраний, политический плюрализм, справедливость судебной системы и открытая экономика (всё это в то время было новым, непрочным, и этими правами люди пользовались неравномерно). Взамен они получили стабильность сильного государства, рост экономики за счёт нефти и надежду на материальное благополучие среднего класса», — отмечается в статье.



На Западе тоже надеялись, что Россия «может стать более предсказуемым и надёжным международным партнёром», поэтому в Вашингтоне уделяли слишком мало внимания существенным российским капиталовложениям в вооружённые силы, подчёркивает Нуланд. По её мнению, именно просчёты администрации Буша позволили Путину обвинять Вашингтон в том, что тот первым предал доверие Москвы в отношении договоров о сокращении вооружений. Путин также извлёк полезные уроки из войны американской армии в Афганистане и Ираке, а также из конфликта с Грузией в 2008 году, начав выделять большие средства на развитие «нетрадиционных методов и средств ведения войны, на кибервойны, неядерное оружие большой дальности и гиперзвуковые ракеты», говорится в статье.



США и их союзники при этом пытались помешать Путину «расширить сферу российского влияния в Восточной Европе» и воспрепятствовать попыткам Москвы вмешиваться в сферу безопасности соседей, пишет Нуланд, и здесь очень быстро «возникла пропасть между либеральными демократиями и по-прежнему очень советским человеком, который руководил Россией». В первую очередь, по её мнению, это касается проблемы расширения НАТО: «Как ни старались Вашингтон и его союзники убедить Москву, что НАТО является чисто оборонительным альянсом, не представляющим угрозы для России, Путин, следуя своим интересам, продолжал смотреть на Европу антагонистически».



Однако Вашингтон не считал возможным «закрывать двери» перед новыми демократиями Восточной и Центральной Европы, которые на протяжении многих лет старались выполнять все строгие требования по вступлению в НАТО и теперь настаивали на членстве в альянсе для своей защиты, подчёркивается в статье. «Оставить их в геополитической серой зоне — это означало лишить данные страны безопасности и свободы. Жестокое обращение России с теми странами, которые остались в забвении (Грузия, Молдавия, Украина), показало, что это именно так», — поясняет Нуланд.



По её мнению, Путин прекрасно понимал, что «пояс всё более демократических и процветающих государств вокруг России бросит прямой вызов модели его лидерства и может вновь заразить российский народ бациллой демократических устремлений», поэтому он не собирался давать свободную жизнь другим бывшим советским республикам и ближайшим соседям. Поэтому Кремль намеренно «использовал буквально каждую демократическую борьбу последних 20 лет», чтобы сформировать у россиян представление о том, будто российские интересы находятся под угрозой, а сама Россия оказалась в окружении внешних врагов, подчёркивается в статье — и долгое время такая тактика давала результат, отвлекая россиян от внутренних проблем.



Соединённые Штаты и их союзники во многом попустительствовали подобной «наглости и самоуверенности» России, беспрепятственно позволяя ей «нарушать соглашения о контроле вооружений, принимать на вооружение новую, дестабилизирующую ситуацию военную технику, угрожать суверенитету соседей», устраивать кибератаки на Западе и «вмешиваться в демократические выборы в других странах», уверена Нуланд. «США сначала проводят красные линии, а потом их стирают. Они выходят из договоров и оставляют территории, которые нужны им для оказания давления на Россию. Они открыто ставят под сомнение свои обязательства перед НАТО, разрушают альянсы пошлинами, обвинениями и претензиями, и даже не без помощи президента внушают доверие к путинским кампаниям дезинформации. Санкции США и их союзников поначалу были болезненными, но потом ослабли и стали беззубыми от чрезмерного употребления. Они больше не производят никакого впечатления на Кремль», — подчёркивается в статье.



Такая несогласованная политика Вашингтона предоставила Москве необходимый запас времени для укрепления своих позиций, отмечает Нуланд. Кроме того, Россия мастерски научилась использовать разногласия внутри США и между Америкой и ее союзниками, препятствуя выработке их совместной и последовательной стратегии противодействия. Однако американские политики, по её мнению, упускают из внимания важный фактор: «В целом в России сегодня преобладает атмосфера обреченности и скепсиса. Страна сегодня живо напоминает о былых временах, когда кремлевские лидеры слишком много занимались зарубежными авантюрами и слишком мало благосостоянием собственного народа». Так было и во время советского застоя в 1980-х годах, но разница пока в том, что у Путина «ещё есть деньги, чтобы разбрасываться ими», подчёркивается в статье.



Опыт пережитых в 1990-е финансовых кризисов вынудил Путина создать большой денежный фонд «на чёрный день», поясняет автор: в российском Фонде национального благосостояния в настоящее время $150 млрд, а объем золотовалютных запасов страны превышает $550 млрд. Неясно, сколько средств Кремль готов потратить на поддержание российской системы здравоохранения и на восстановление экономики после коронавируса. «Но если пандемия нанесёт по стране болезненный удар, и в этих условиях олигархи получат помощь, а простых Иванов вновь накормят пустыми обещаниями и разместят в переполненных больницах, то на сей раз терпение у россиян может лопнуть», — прогнозирует Нуланд.



По её мнению, задача для будущего руководства США на 2021 год будет состоять в том, чтобы выступить единым фронтом и «возглавить демократии во всем мире и совместно разработать более эффективный подход к России». В основу этой стратегии сдерживания нужно «положить преимущества демократий», а при его реализации «следует давить на те болевые точки Путина, где он наиболее уязвим», рекомендует Нуланд — и среди прочего, это «его собственные граждане». Однако она не советует называть это «соперничеством великих держав» или «новой холодной войной», поскольку сегодняшняя Россия — это «лишь бледная тень Советского Союза». Поэтому не стоит придавать ей «слишком большого значения», чтобы не сбиться с нужного внешнеполитического курса, говорится в статье.



США не должны противостоять Москве в одиночку, поясняет автор: «Как и в прошлом, им следует мобилизовать свои международные альянсы, укрепить их внутренний оборонительный потенциал и совместными усилиями отражать российские посягательства в горячих точках по всему миру». При этом Соединённые Штаты должны подать всему миру «пример демократического обновления», вкладывая средства в общественное здравоохранение, инновации, инфраструктуру, зеленые технологии, в переучивание людей на новые специальности, и одновременно ликвидируя барьеры на пути торговли, подчёркивается в статье: «Лидеры свободных народов во всем мире должны также укрепить веру в саму демократию».



Москва также должна понять, что Вашингтон со своими союзниками предпринимает конкретные шаги по укреплению собственной безопасности и «увеличивает для России издержки от конфронтационной политики и милитаризации», пишет Нуланд. В частности, для этого нужен «разумный и полноценный военный бюджет» и дальнейшая модернизация ядерного оружия США и их союзников, а также новые ракеты и системы ПРО для защиты от российских современных наступательных систем. США уже улучшают свое положение в тех областях, где Россия добивается преимущества, таких как гиперзвуковые ракеты, подводное оружие, кибербезопасность и средства блокирования — однако Америка должна сделать больше, чтобы добиться того же самого и от своих союзников, подчёркивается в статье.



Лишь полностью восстановив собственные силы, Соединённые Штаты будут иметь больше возможностей усадить Россию за стол переговоров, заключает автор. Кроме наращивания вооружений, не менее опасны и действия России «по использованию интернета в своих агрессивных целях», предупреждает Нуланд. По её мнению, американский президент должен будет «возглавить кампанию по защите демократических обществ от российских попыток вмешательства в свободные выборы, от распространения дезинформации, от разжигания социальных противоречий и от проведения политических кампаний влияния». Для этого демократии всего мира должны объединить свои ресурсы и более эффективно сотрудничать с IT-компаниями и учёными, чтобы «разоблачать и сдерживать злонамеренную деятельность России в режиме реального времени, а не спустя месяцы и годы», подчёркивается в статье.



Украина — это ещё одно «поле битвы за демократию», которое США не должны отдавать Путину, считает Нуланд: «Если Соединённые Штаты и их союзники чётко укажут Москве на то, что путь к улучшению отношений со всеми странами НАТО и ЕС проходит через Украину, Путин будет относиться к этому намного серьёзнее». Если Россия будет и дальше «тормозить процесс», против неё надо вводить новые санкции и применить другие формы политического, экономического и военного давления, говорится в статье. Успехи России на Ближнем Востоке — это также результат «американской нерешительности и пренебрежения», предупреждает автор: «Американское присутствие в Сирии не должно быть большим, но и к нулю его сводить тоже нельзя, так как в этом случае Путин станет безусловной доминирующей силой на Ближнем Востоке».



Отстаивая свои интересы, Вашингтон должен учитывать и то, что конкретно «Путин хочет получить от российско-американских отношений», говорится в статье. Как полагает Нуланд, он определённо хочет снятия санкций, поэтому американское и европейское руководство должно яснее и чётче выдвигать условия отмены этих карательных мер. По её мнению, НАТО также может предложить Москве «начать всё сначала» — в частности, возобновить совместные военные учения в таких областях, как предотвращение аварий и действия в чрезвычайных ситуациях. США и Европа также могут снова поднять вопрос о диалоге на тему «общеевропейской безопасности» с участием России.



Но чтобы обеспечить заключение подобной взаимовыгодной сделки, России вначале «придётся продемонстрировать, что она решительно настроена положить конец своим нападкам на демократию» и намерена добросовестно вести переговоры по контролю вооружений, по Украине, Сирии и другим непростым вопросам, подчёркивается в статье. И любые западные «стимулы» могут быть отменены в дальнейшем, если Россия попытается уклоняться от выполнения своей части сделки.



Одновременно США и их союзникам надо «напрямую общаться с российским народом, особенно с молодёжью и с жителями небольших городов», призывает Нуланд. По её мнению, в этом деле на пользу пойдёт некий «пакет экономических стимулов» от Запада с конкретными выгодами для простых россиян: «В этом случае будут опровергнуты кремлёвские доводы о том, что США добиваются обнищания и окружения России, и что выгодные для всех сделки невозможны». Вашингтон также может предложить им более сильные побудительные мотивы, чтобы они могли «вырваться из информационной блокады» — например, разрешить безвизовый въезд на Запад россиянам в возрасте от 16 до 22 лет, дав им возможность «самостоятельно формировать свое мнение перед выбором жизненного пути», а также увеличив возможности для приёма российских студентов в иностранные вузы, говорится в статье: «Конечно, Путин может запретить своим гражданам принимать эти предложения. Но в таком случае он сам будет виноват в том, что молодые россияне лишены благоприятных жизненных возможностей».



При этом надо учитывать, что молодые россияне сейчас гораздо чаще получают информацию и знакомятся с новостями через интернет, чем через государственное телевидение и печатные СМИ, советует Нуланд. Поэтому Вашингтон должен стараться контактировать с ним там, где они находятся: это социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте», Facebook, Telegram, YouTube, а также многочисленные новые цифровые платформы на русском языке. «Не следует возлагать надежды на то, что эти группы уже в ближайшее время восстанут и потребуют перемен; но Соединенные Штаты не должны допускать, чтобы только Путин формировал представления молодых россиян о демократической политике и ценностях. Вашингтон со своими союзниками должен постоянно доказывать, что отношения не должны быть антагонистическими», — подчёркивается в статье.



В целом подобный «более последовательный подход» к России потребует от американцев «больше единства, ресурсов, уверенности и сосредоточенности», предупреждает автор. Во время общения с Путиным в прошлом Америка забывала либо один, либо все эти элементы, что и приводило к ошибкам, поясняет Нуланд: «Вашингтон уделял этому слишком мало внимания, тратил на это слишком мало средств и позволял отделять себя от союзников, когда его соблазняли обещаниями прогресса в одной области в обмен на компромиссы в другой (Иран в обмен на Сирию, Сирия в обмен на Украину и так далее)».



По её мнению, приближающиеся президентские выборы дают США «хороший шанс перейти от обороны к наступлению, восстановить силы и уверенность демократического мира и закрыть бреши в своей безопасности» после многолетней пассивности и раскола. Когда Соединённые Штаты, наконец, проявят такую решимость, они смогут «воспользоваться моментом обновления у себя дома и застоем в России, чтобы снова протянуть ей руку», отмечается в статье. «Путин может не захотеть её пожать. Не исключено также, что он не сможет этого сделать. Но российский народ должен знать, что Вашингтон со своими союзниками предлагает ему и России выбор», — заключает Нуланд.