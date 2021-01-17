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DWN: «бабахнет громко» — при Байдене украинский конфликт достигнет новой степени обострения

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Новая администрация Белого дома во главе с демократом Джо Байденом будет стремиться к окончательному урегулированию украинского конфликта, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. И возможное назначение в государственный департамент США дипломата Виктории Нуланд свидетельствует о том, что для этого будут использоваться все доступные средства: от военных до гибридных.
DWN: «бабахнет громко» — при Байдене украинский конфликт достигнет новой степени обострения
Reuters

При новом президенте США Джо Байдене украинский конфликт «достигнет новой степени обострения», пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. «Бабахнет громко», уверен автор статьи. Немецкий журналист считает, что в этот раз Вашингтон будет стремиться к окончательному урегулированию кризиса. Вопрос в том, сможет ли Россия устоять перед давлением США.

Если Байден назначит дипломата Викторию Нуланд на должность в американском Государственном департаменте, это станет «удачей» для Украины, ведь она — ярый сторонник антироссийской политики, продолжает издание. Нуланд считает, что в 2021 году США должны возглавить демократии всего мира для более эффективной борьбы с Кремлём.
 
По её мнению, Западу нужно предпринимать конкретные шаги для того, чтобы повысить для Москвы стоимость конфронтации и милитаризации. Под этими шагами она подразумевает сохранение больших оборонных бюджетов, дальнейшую модернизацию ядерного оружия, принадлежащего США и их союзникам, использование новых видов ракет и систем ПВО, создание постоянных военных баз вдоль восточной границы НАТО, а также увеличение количества совместных учений.
 
Нуланд также призывает не забывать о том, что россияне недовольным экономическом спадом в их стране. Покупательная способность граждан падает. По мнению американского дипломата, глава Кремля слишком увлёкся «внешнеполитическими авантюрами», мало заботясь о благополучии своего народа, но пока что удерживается на плаву благодаря Фонду национального благосостояния. 
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источник
Deutsche Wirtschafts Nachrichten Германия Европа
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