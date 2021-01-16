Столкновение украинской амнезии и польской спеси: Onet о споре Киева и Варшавы вокруг памятника в Берлине

Польско-украинская дипломатическая война за памятник «главной жертве» Второй мировой в Берлине показала насколько партнёрские отношения между странами уязвимы и насколько они далеки от стратегического партнёрства, пишет польский аналитик Витольд Юращ. На портале Onet он рассказывает, что в очередной раз дело дошло до столкновения украинской амнезии и польской спеси, которое не может не радовать Москву.

Украинские СМИ снова освещают уже казалось бы забытый инцидент, имевший место в октябре прошлого года между послом Польши в Берлине Анджеем Пшилембским и послом Украины в Берлине Андреем Мельником. Тогда польский посол направил письмо своему украинскому коллеге, в котором он раскритиковал его за заявленные завышенные данные о количестве украинских жертв во время Второй мировой войны. Письмо польского посла стало ответной реакцией на действия украинского посла, который активно сопротивлялся строительству в Берлине памятника, посвящённого польским жертвам, пострадавшим от рук властей Третьего рейха, пишет на портале Onet глава польского Центра стратегического анализа Витольд Юращ.

В статье он рассказывает, что согласно информации, которую Onet получил из дипломатических кругов, Украина с самого начала выступала против почтения памяти убитых поляков. «Повествовательная линия нашего соседа следующая: Польша всеми силами стремится выставить себя качестве главной жертвы немецких военных преступлений, и что этот шаг повлечёт за собой аналогичные требования со стороны других народов. Последний аргумент совпал с главным аргументом немцев, которые выступали против воздвижения этого памятника для поляков», — напоминает он.

Вышесказанное вызвало незамедлительную реакцию посла Польши, который сразу же в весьма недипломатическом тоне обвинил украинскую сторону в сотрудничестве с немцами и активном участии в холокосте и волынской резне, и тем самым в завышении данных украинских жертв во время Второй мировой войны. Юращ сожалеет о том, что польский посол в своём письме полностью проигнорировал суть вопроса. Он предпочёл сосредоточиться на завышенных даных, а не на том факте, что посол Украины, выступая против строительства памятника польским жертвам, действовал в духе, весьма далёком от польско-украинского партнёрства.

Вопреки практике, которая запрещает передачу средствам массовой информации дипломатической корреспонденции, посол Украины обнародовал письмо польского коллеги, назвав его нахальным. О его неприязни, по мнению аналитика, также могут свидетельствовать слова, последовавшие после решения Бундестага в октября прошлого года о строительстве в Берлине мемориала польским жертвам Второй мировой войны. Посол Украины в Берлине тогда заявил, что Польша хочет иметь монополию на роль «мученика Второй мировой войны», и тем самым она игнорирует страдания других народов, которые пострадали не меньше.

Согласно изданию Der Spiegel, посол Мельник намекнул на то, что Польша скорее всего дождётся своего памятника в Берлине только потому, что она подняла вопрос о репарациях, и что может и Украине стоит сделать тоже самое. «Остаётся надеяться на то, что посол Украины ошибается. Ведь если он бы прав прав, то это означало бы, что в немецкой памяти не было прорыва, а памятник представляет собой лишь дешёвый жест», — рассуждает аналитик.

«Скорее всего, польско-украинский дипломатический конфликт не навредит планам строительства памятника польским жертвам Второй мировой войны, ведь заявление Бундестага означает, что Берлин уже принял политическое решение о том, чтобы совершить такой жест в адрес Польши. Однако это не меняет того факта, что такого рода раздражение может легко выйти из-под контроля, и за ним может последовать очередной этап польско-украинской войны за историю, с которой мы имели дело в течение первого срока правления партии «Право и справедливость»», — разъясняет Юращ. Вновь мир стал свидетелем столкновения украинской амнезии и польской спеси, добавляет он.

При этом он также обращает внимание на то, что польско-украинский спор в очередной раз обнажил неэффективность польской дипломатии на восточном направлении и несогласованность польской внешней политики в целом. «Публичные конфликты на линии Варшава — Киев лишь на руку России. Москва также всеми усилиями пытается выставить Украину в свете фашистского государства, которым Украина — несмотря на скандальный культ преступников ОУН —УПА* — однако, не является», — резюмирует польский аналитик на сайте Onet.