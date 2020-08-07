Onet: свой второй президентский срок Дуда начал с обещания вернуть Украине полный суверенитет

В четверг вновь переизбранный президент Польши Анджей Дуда принял присягу, сообщает Onet. В ходе своей инаугурационной речи он назвал главные задачи на предстоящие пять лет, которые включают в себя даже возвращение в 2022 году полного суверенитета соседской Украине под председательством Польши в ОБСЕ.

В четверг вновь переизбранный президент Польши Анджей Дуда дал присягу на заседании обеих палат сейма и сената. Церемония началась с исполнения гимна Польши. Кроме депутатов и сенаторов, в сейме присутствовали среди прочих бывший президент Польши Александр Квасьневский, бывшие премьер-министры страны, спикеры сейма и сената, главы Конституционного суда, Верховного суда и Верховного административного суда, а также представители дипломатического корпуса и религиозных организаций.

Многие политики из Гражданской коалиции отказались от участия в заседании. Депутаты левого толка, находящиеся на заседании, были одеты в цвета радуги, символа ЛГБТ-движения, сообщает Onet. После принесения присяги президента последовали продолжительные аплодисменты, а некоторые присутствующие скандировали «Анджей Дуда».

Onet обращает внимание на то, что затем президент выступил перед Национальным собранием Польши. «Любая власть человеческого общества начинается с воли нации. Народ выразил свою волю на выборах. Это поляки приняли решение о том, кто будет главой их страны», — заявил Анджей Дуда. «Это был сложный выбор. Пандемия, перестановка кандидатов и изменение даты. Самое главное, что выборы удалось провести демократическим путём и каждый мог проголосовать. Выборы прошли в соответствии с самыми высокими мировыми стандартами. Хочу сказать спасибо польской избирательной комиссии. Демократия в Польше сильнее, чем когда-либо прежде. Это огромная сила. Поэтому я пригласил своих оппонентов на сегодняшнюю церемонию. Я их благодарю от всего сердца», — заявил президент.

«Я надеюсь, что мой преемник также пригласит своего конкурента в Президентский дворец и тем самым положит начало новой традиции. Моя рука всегда будет протянута как проявление готовности к сотрудничеству», — добавил Дуда. «Именно так рассуждал мой профессор и мастер — профессор Лех Качиньский. Он всегда искал общие знаменатели в политике. Без него не было бы моего президентского срока и не было бы правительства Объединённого правого толка», — объяснил он.

«В ближайшие пять лет я буду воплощать в реальность свою программу польских дел. По моему мнению, именно в этом заключается смысл нахождения на этом посту. Ключевые вопросы — семья, безопасность, работа, инвестиции и достоинство. Эти пять вещей не исключают друг друга, а наоборот — дополняют друг друга», — добавил глава Польши. «Наш соотечественник Иоанн Павел II много раз говорил нам, политикам, о том, что нужно особое внимание уделить защите семьи. Какая семья — такая и нация в целом», — подчеркнул он.

В своей речи Анджей Дуда также призвал к действию, чтобы укрепить НАТО.

«Это важная задача на будущее», — констатировал он. «Исключительная возможность появится в 2022 году, когда Польша примет председательство в ОБСЕ. Мир путём соблюдения международного права. Это важная задача, которая вернёт полный суверенитет также нашему соседу, Украине», — с полной уверенностью сказал он. «Я верю в Польшу, в нашу мудрость и трудолюбие. Я также верю в Бога. Но я знаю, что не каждый должен верить в него, чтобы оценить фундаментальные ценности, из которых выводится Польша. Боже, благослови Польшу», — резюмировал вновь переизбранный президент Польши.