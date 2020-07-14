wPolityce: Трамп поздравил своего «друга Дуду с историческим переизбранием»

Победа Анджея Дуды во втором туре президентских выборов в Польше несомненно порадовала американского лидера Дональда Трампа, о чём он поспешил поделиться в Twitter. Президент США поздравил с исторической победой «своего друга», который накануне первого тура посетил Вашингтон и провёл переговоры с Трампом тет-а-тет, пишет wPolityce.
«Поздравляю моего друга президента Польши Анджея Дуду с его историческим переизбранием!», — написал в Twitter американский президент Дональд Трамп. При этом он выразил надежду на продолжение курса совместной работы по многим вопросам в сфере обороноспособности, торговли, энергетики и безопасности телекоммуникаций, сообщает wPolityce.
24 июня этого года Дуда встретился с Трампом в Белом доме. Президенты Польши и США беседовали один на один, более того, состоялись переговоры делегаций обеих стран и, наконец, пресс-конференция. Лидеры анонсировали, среди прочего, подписание соглашения по ядерной энергетике, обращает внимание портал.
Спустя четыре дня после визита президента Польши в Вашингтон состоялся первый тур президентских выборов в Польше, в результате которого Анджей Дуда и его главный конкурент Рафал Тшасковский перешли во второй тур.
Окончательный тур выборов состоялся в воскресенье. Анджей Дуда был переизбран президентом Республики Польша своими гражданами — он получил 51,03% голосов, а Рафал Тшасковский проиграл с 48,97% голосами.
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