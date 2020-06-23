Польский политик: моя страна заслужила титул главного союзника США в Европе
Сегодня международная повестка Польши очень богата. Во-первых, это вопрос сокращения войск США в Германии, на втором месте стоит завершение строительства противоречивого газопровода «Северный поток — 2», создание сети 5G, строительство ядерной электростанции. Актуальным вызовом выступает также проблема Covid-19 в плане создания вакцины, говорит в беседе с Telewizja Republika евродепутат от Польши Яцек Сариуш-Вольский.
Политик обращает внимание на то, что, возможно, именно США первыми создадут вакцину, поэтому польские власти должны затронуть эту тему в ходе переговоров. По его мнению, президент Польши Анджей Дуда в этом случае ставит интересы Польши выше своей кандидатуры в ходе президентских выборов и предвыборной гонки, потому что он знает, что этот визит может открыть Польше многие двери. «Мы первая страна, лидер которой нанесёт визит в США после пандемии коронавируса», — подчёркивает он.
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