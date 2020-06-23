Польский политик: моя страна заслужила титул главного союзника США в Европе

Германия и Франция нисколько не заботятся об отношениях с США. Им намного ближе Россия, у которой они покупают сырьё, при этом они не прочь даром получать военную защиту со стороны Вашингтона, рассказывает евродепутат от Польши Яцек Сариуш-Вольский. В беседе с Telewizja Republika он надеется, что завтрашний визит Дуды в Вашингтон окончательно закрепит за Польшей место главного союзника США в Европе.

Сегодня международная повестка Польши очень богата. Во-первых, это вопрос сокращения войск США в Германии, на втором месте стоит завершение строительства противоречивого газопровода «Северный поток — 2», создание сети 5G, строительство ядерной электростанции. Актуальным вызовом выступает также проблема Covid-19 в плане создания вакцины, говорит в беседе с Telewizja Republika евродепутат от Польши Яцек Сариуш-Вольский.

Политик обращает внимание на то, что, возможно, именно США первыми создадут вакцину, поэтому польские власти должны затронуть эту тему в ходе переговоров. По его мнению, президент Польши Анджей Дуда в этом случае ставит интересы Польши выше своей кандидатуры в ходе президентских выборов и предвыборной гонки, потому что он знает, что этот визит может открыть Польше многие двери. «Мы первая страна, лидер которой нанесёт визит в США после пандемии коронавируса», — подчёркивает он.

В беседе он отмечает, что в настоящее время отношение Германии и Франции к США, которые их освободили от нацизма, нисколько не положительное. «Сейчас они не заботятся об этих отношениях. Сейчас сотрудничество Германии намного теснее с Россией, нежели с США», — подчёркивает он.





«Что касается армии США, то мы будем стремиться к осуществлению плана перемещения армии на нашу территорию. Тогда сотрудничество на линии Варшава — Вашингтон станет ещё более тесным. Давление со стороны США в плане укрепления сотрудничества с ЕС носит исключительно благотворный характер. Западные страны покупают сырьё у России и при этом хотят даром пользоваться защитой со стороны США», — сетует политик. «Американцы хотят заблокировать газопровод «Северный поток — 2». Запад протестует в сфере помощи США в военных и прочих вопросах», — добавляет он.

Яцек Сариуш-Вольский уверен, что в такой международной обстановке Польша демонстрирует, насколько хорошо она в состоянии сотрудничать с США. «Оба президента хорошо ладят друг с другом. Польша вырастает в главного союзника США в Европе. Хоть бы завтра это прозвучало», — выражает надежду он.

В интервью он также подвергает критике польскую оппозицию, которая выступает против строительства канала через Балтийскую косу, Центрального коммуникационного порта, нового аэропорта. «Она слепа и глуха в плане польских интересов. Их логика идеально вписывается в интересы Москвы и Берлина. Оппозиция не понимает долгосрочных интересов Польши», — возмущается он.