TVP Info: несмотря на удары Москвы по единству НАТО, альянс остаётся сплочённым

По мнению польского журналиста Петара Петровича, во время пандемии коронавируса, атаки России на единство Запада участились, но не увенчались успехом. В статье для портала TVP Info он обращает внимание на то, страны НАТО, осознав, что «агрессивная Москва» понимает только язык силы, сплотились и стали действовать решительно. Запланированная на следующую неделю встреча Дуды с Трампом является тому наглядным примером.

Планы по выводу части американских солдат из Германии и последующие сообщения о российских вооружениях и «распространяемая Кремлём дезинформация» не ударили по единству Североатлантического альянса, пишет на портале TVP Info журналист Петар Петрович. Автор обращает внимание на то, что НАТО чётко указывает на «агрессивную позицию Кремля» и готовит внушительный ответ. В этом плане президенту Польши Анджею Дуде отведена особая роль, поскольку на следующей неделе он встречается с самим Дональдом Трампом, с которым будет говорить о безопасности в Европе.

Ещё до начала видеоконференции НАТО было известно, что ей будет предшествовать заявление США о выводе части американских солдат с баз в Германии. Их число, скорее всего, будет сокращено до 25 000, рассказывает журналист. «Эта информация, детали которой ещё не были официально разъяснены, вызывает обоснованную озабоченность среди членов НАТО. В этом плане важную роль может сыграть Польша, которая в результате может принять у себя часть солдат», — добавляет он.

Однако генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг укротил пыл Польши, объяснив, что не следует ожидать никаких внезапных резких движений, и что этот вопрос находится исключительно в компетенции двусторонних отношений Берлина и Вашингтона. При этом он подчеркнул, что американское военное присутствие на Старом континенте не ограничивается лишь Германией, и что в последние годы заметен стал рост уровня присутствия США в странах Прибалтики, Польше и Черноморском регионе.

Военное сотрудничество должно стать одной из тем встречи президентов США и Польши в Вашингтоне, которая состоится на следующей неделе. «Вполне вероятно, что во время этого визита будет объявлено, что часть американских войск, базирующихся в Германии, отправится в Польшу», — подчёркивает автор.

При этом он обращает внимание на то, что перед вылетом состоится разговор Анджея Дуды, который поговорит с генеральным Йенсом Столтенбергом. Позиция Польши в этом вопросе ясна — как подчеркнул в пятницу польский министр национальной обороны Мариуш Блащак — Польша открыта для новых оборонных инициатив США, в особенности на своей территории, более того, она считает, что прочные трансатлантические связи имеют решающее значение для безопасности европейского континента.

«Мы высоко ценим политическое и военное участие США в Европе, в том числе связанное с усилением военного присутствия НАТО на восточном фланге альянса. Стоит отметить, что число американских солдат с нескольких сотен пару лет назад сейчас увеличилась примерно до 5000 человек в среднем в год. Это даёт представление о масштабах преобразований и прогрессе в последние годы», — не без гордости утверждал министр Блащак. В свою очередь, представитель канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский отметил, что Анджей Дуда хочет поговорить с президентом Дональдом Трампом об интересах всего НАТО, следовательно, его миссия имеет значение трансатлантического масштаба.

Петрович обращает внимание на то, насколько польская реакция отлична от немецкой — там в СМИ, мнениях экспертов и политиков прослеживается «оскорбительный тон и даже некое пренебрежение» в ответ на решение Трампа о выводе части войск. Немцы убеждены в том, что больше всего на этом решении потеряют США, а выиграет — Владимир Путин. Более того, немецы атакуют и саму Польшу, ставя на неё «клеймо союзника американского президента».

Если Трамп осуществит свой план, то по сути это станет заявлением о том, что за время его президентства Германия не сделала ничего для нормализации отношений с Вашенгтоном. Большая часть политического истеблишмента, который в ежедневном порядке сохраняет тесные отношения с Россией, Китаем и Ираном, враждебно настроена к президенту-республиканцу и правому крылу США в целом, объясняет Петар Петрович. Более того, Германия экономит на расходах на оборону и тесно сотрудничает с Россией в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Такой политический курс, который, несомненно, бьёт по единству ЕС и подрывает значимость НАТО — неоднократно подвергался критике со стороны как Трампа, так Польши и стран Центральной и Восточной Европы. Перемещение части американских солдат из Германии в Польшу также стало бы чётким военным посылом, уверен журналист. США оказали бы поддержку союзнику, которому особенно угрожает российская агрессия. «Москва агрессивна, поэтому она должна осознавать, что с другой стороны есть кто-то, кто не боится противостояния. Такая позиция силы — это единственный ответ, который понимает Россия. Любой другой она воспринимает как проявление слабости», — объясняет автор.

В силу недружественных действий Кремля во время пандемии многие политики поняли, что с Россией практически невозможно поладить. Поэтому НАТО сделало жесткое заявление: мы готовы к новой вспышке пандемии и российской угрозе. Первая волна пандемии обнажила слабые стороны многих членов альянса в борьбе с массовыми инфекциями, а также масштабы дезинформации и манипуляций со стороны России и Китая, которые использовали кризис, чтобы нанести удар по Западу и тем самым достичь своих целей.

Реакция НАТО на вспышки «российской агрессии» заключается в укреплении присутствия американских сил в Польше, в Центральной и Восточной Европе, обеспечивая безопасность всего региона. Американцы также оказывают поддержку Украине, которая «до сих пор находится под прицелом Кремля». Москва не только продолжает поддерживать «пророссийских сепаратистов», но и превращает «аннексированный Крым»* в крепость, перечисляет журналист.

Европейский Союз только что решил продлить на год санкции, введенные в отношении России в ответ на «агрессию против Украины», но это не гарантирует того, что Владимир Путин намерен выполнять Минские соглашения с целью урегулирования конфликта на востоке страны. Киев прекрасно осознаёт, что только повышение уровня обороноспособности Украины может защитить её от российского вторжения или последующих провокаций, обращает внимание автор.

«Решения, принятые как в ходе видеоконференций НАТО, так и со стороны США в плане Украины или касательно дальнейших санкций по газопроводу «Северный поток — 2», а также о продлении санкций ЕС ещё на один год — дают надежду на противодействие всё ещё агрессивной политике Москвы в отношении Запада. Предстоящая встреча Анджея Дуда с Дональдом Трампом безусловно выступает ещё одним шансом укрепления этой позитивной тенденции», — резюмирует на портале TVP Info журналист Петар Петрович.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).