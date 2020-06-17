Polityka: в войне за будущее НАТО европейцам предоставили роль болельщиков

Идея Трампа о выводе войск США из Германии может пройти практически безболезненно, но она также может и превратиться в войну за НАТО, из которой неизвестно кто выйдет победителем, уверен польский журналист Марек Щверчиньский. В издании Polityka он говорит, что европейцам остаётся лишь болеть — либо за светлое будущее НАТО, либо за перспективу «стратегической автономии Европы».

Президент самого главного государства в западном военном альянсе Дональд Трамп подтвердил своё намерение сократить контингент США в Германии. Если он сумеет превратить свою идею в реальность, то это может стать началом переформатирования НАТО, пишет в издании Polityka польский журналист Марек Щверчиньский.

Дональд Трамп оправдывает своё решение несоответствующим поведением Германии, которая будучи самой богатой страной «не инвестирует в НАТО», «использует США в торговле», и вдобавок «платит миллиарды России», перечисляет автор. «Кавычки в этом случае описывают не только лишь цитаты из заявлений президента США, но также его особенное понимание этих упрёков. Декларируя своём намерение, Трамп не пояснил ни срока вывода войск из Германии, ни приблизил деталей реализации этого плана - сейчас Пентагону придётся проглотить эту лягушку. Насколько не аппетитным и сложно перевариваемым будет это блюдо, можно себе представить», — объясняет он.

Слова Трампа прозвучали накануне видеоконференции министров обороны стран НАТО, впрочем уже две недели медийные спекуляции по поводу сокращения американского контингента в Европе были темой номер один. Сейчас они лишь официально появятся в повестке дня. Глубоко уважаемый Трампом генсек НАТО Йенс Столтенберг извивался как уж на сковородке во время пресс-конференции, которая состоялась всего лишь несколько часов после заявления президента, подчёркивает польский журналист.

Он обращает внимание на то, что Столтенберг в привычной ему манере старался сглаживать эмоции. Он убеждал, что уже разговаривал об этом с Трампом по телефону, что корректировка военного присутствия вполне нормальное дело, что в последние годы имел место рост, что необходимо ещё это обсудить, что детали пока неясны. «Несмотря на все старания, он не был в состоянии превратить плохую новость в хорошую — ведь США намереваются сделать шаг, который фундаментально вспахивает НАТО, и Столтенберг прекрасно об этом знает», — отмечает Щверчиньский.

Генсек понимает, что сейчас большое влияние на американский процесс принятия решения имеет сила союзов в альянсе и время. Включив тему НАТО в свою президентскую кампанию, Дональд Трамп начал опасную игру. Теоретически он не должен её выиграть — в качестве его оппонентов выступают круги военных «deep state», Пентагон и Госдепартамент, а также конгресс. Однако, как отмечает автор, Трамп обладает силой, вытекающей из реальной власти, и так будет на протяжении по крайней мере четырёх с половиной месяцев — то есть до выборов.

Между Капитолием, Белым домом и Арлингтоном будет разыгрываться битва, которая решит судьбу НАТО. Возможно, что американские элиты смогут осуществить идею Трампа, причинив минимальный вред НАТО, а после смены президента и вовсе вернуться к прежнему положению дел. Однако нельзя и исключить фронтальной войны за НАТО, из которой неизвестно кто выйдет победителем, рассуждает автор.

По его мнению, европейцам в этой ситуации остаётся лишь только смотреть и болеть. Однако неизвестно, будут ли все болеть за одну команду. Отвращение на западе Европы, которое вызывают очередные решения Трампа, уже так велико, что некоторые весьма весомые страны могут воспринять вывод войск из Германии как окончательное доказательство ненадёжности США и как перспективу «европейской стратегической автономии», объясняет автор.

В свою очередь страны восточного фланга НАТО могут только рассчитывать на символический жест в виде переброски в Польшу, Румынию или Прибалтику небольших контингентов из Германии. Лидерам Восточной Европы пришлось бы целиком закрыть глаза на потери в связи с декомпозицией альянса и поверить в то, что интересы США дальше на восток от Германии также важны, как интересы США в Германии, добавляет он.

«Однако вера не должна выступать в качестве стратегии, а надежда перекрывать сухой анализ фактов. Если декларация Трампа будет воплощена в жизнь, пострадает не только и не без того проблематичное единство Запада, но и просто-напросто оборонительные способности НАТО», — предполагает он. Смогут ли инвестиции США в восточный фланг неким образом компенсировать последствия его решения, пока неизвестно. Возможно, сейчас об этом думают и говорят политики и военные в Варшаве, Вильнюсе и Бухаресте со своими друзьями в Вашингтоне. «Возможно у них даже имеется какой-то план, если им заранее было известно о планах Дональда Трампа», — рассуждает он.

Не так давно американский посол в Варшаве анонсировала хорошие новости касательно американского военного присутствия в Польше и намекала на то, что часть войск из Германии, включая также ядерное оружие, может оказаться в Польше. «Не найдётся наверное лучшего случая для того, чтобы объявить об этих знаковых решениях. Потому что в противном случае также и для нас этот день станет грустным в плане НАТО», — резюмирует в издании Polityka польский журналист Марек Щверчиньский.