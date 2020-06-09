Gazeta.pl: Анджей Дуда ждёт от Америки войск и инвестиций

Польский президент не исключил переброски американских войск из Германии в Польшу для борьбы с «российским империализмом». При этом Дуда заявил, что окончательное решение будет приниматься в Вашингтоне, а также пообещал полякам инвестиции от крупного бизнеса из США, который «охотно вкладывает деньги там, где находится американская армия».

Президент Польши прокомментировал недавно появившуюся информацию о возможном выводе 9,5 тыс. американских солдат с территории Германии и переброски их на территорию Польши. Отвечая на вопрос журналиста, Анджей Дуда заявил: «На сегодняшний день мы имеем базирующиеся в Польше войска НАТО и США. Несколько тысяч американских солдат. Возможно их будет больше». Затем он добавил, что, несмотря на то, что Польша приглашает на свою территорию своих союзников, это решение находится в компетенции американских властей.

«Как все знают, у меня хорошие отношения с президентом США господином Дональдом Трампом. Он прекрасно понимает насущные вопросы нашей части Европы. У меня нет никаких сомнений в том, что мы можем рассчитывать на поддержку от американцев. У этой медали есть и вторая сторона. Там, где находится американская армия, крупный американский бизнес охотно вкладывает свои деньги», — объяснил Анджей Дуда.

Глава польского государства подчеркнул, что американская армия самая большая и самая сильная в мире. «Она выступает надёжным гарантом безопасности. В особенности в условиях и далее продолжающегося конфликта на Украине, на которую Россия напала. Это очевидное проявление российского империализма. В 2014 мы серьёзно опасались того, что Россия посмеет поднять руку на наше государство. Тогда и были приняты решения о том, чтобы укрепить восточный фланг НАТО», — резюмировал президент.