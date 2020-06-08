Польский генерал: «российская оккупация» Польше не грозит — ей это не по карману

Сегодня уровень богатства определяется не территорией, а сферами влияния, поэтому Польше не грозит «российская оккупация» в прямом смысле, уверен польский генерал Роман Полько. В беседе с порталом wPolityce он объясняет, что решением о переводе части войск из Германии в Польшу, США хотят отрезвить Берлин, который не только практически ничего не тратит на оборону, но и постоянно совершает сделки с Россией.

«Действия России, направленные против Польши — уже реальность, впрочем не только против неё», — сказал порталу wPolityce польский генерал Роман Полько. В беседе он обратил внимание на то, что россияне не действуют так же как в предыдущих войнах — сегодня они сосредотачиваются на информационном и на киберпространстве. Они постоянно ставят под сомнение авторитет Польши на международной арене и используют её внутреннее споры для собственных целей. Более того, Полько подчеркнул, что Россия даже не отрицает того, что она постоянно прибегает к таким методам.



В беседе польский генерал также отметил, что угроза обычной войны со стороны России никуда не исчезла, но ввиду её шаткой экономической ситуации, оккупация Польши и дальнейшее её содержание не было бы выгодно. Экономика России просто-напросто бы рухнула. При этом он не исключает возможности проведения Россией какого-то ограниченного вмешательства на небольшой территории под прикрытием защиты интересов какого-то меньшинства. «Я многократно обращал внимание на то, что рассматривать Россию в качестве угрозы в той категории, что она займёт рубеж Вислы в течении трёх дней — ошибочно», — подчеркнул военный.



Принимая во внимание вышесказанное, Польша наращивает сдерживающий потенциал, следуя принципу: «Хочешь мира — готовься к войне». Она активно увеличивает способности Войск территориальной обороны, потому что она понимает, что в случае опасности в первый момент ей придётся самой позаботится о своей безопасности. Польские власти также действуют во имя укрепления НАТО и присутствия американских войск на своей территории. Тем не менее вмешательство России он считает маловероятным сценарием, потому что оно бы ей ничего не дало. «Зачем России входить на территорию Польши? Что она на этом выиграет? Сегодня сражаться надо при помощи пера и интернета. Борьба идёт за сферы влияния, экономические вопросы, а не за территорию, как это было в аграрные времена, когда территория определяла уровень богатства», — рассказал генерал.



«Может я объясню иначе. Почему Россия не аннексирует Донбасс? Потому что это ей невыгодно. Зачем? Раз то, что ей нужно было вывезти оттуда, уже находится в её распоряжении», — добавил он. Россия контролирует эту территорию, но присоединить её к своей, она не хочет. Что ей нужно, так это дестабилизировать Украину, которая по сути по прежнему остаётся в российской сфере влияния. Из-за нестабильных границ она не в состоянии добиться членства в НАТО. Полько также обращается к истории и напоминает, что во времена холодной войны и Варшавского договора, СССР должен был содержать около 400 тысяч своих солдат в ГДР, чтобы суметь держать эту страну в узде.



В свою очередь, решение о переводе части американских солдат с немецкой на польскую территорию, по мнению генерала, связано с многолетними напряжёнными отношениями на линии Берлин — Вашингтон. Очень хорошо, что американцы хотят инвестировать в Польшу, потому что это в свою очередь укрепит польскую безопасность. Они видят, что с территории Польши будет легче контролировать то, что происходит в России.



По мнению Полько, Вашингтон злится на Берлин по нескольким причинам. Во-первых за то, что немцы тратят деньги только на экономику и практически не делают никаких инвестиций в оборону. Во-вторых, несмотря на членство в НАТО, Германия втихаря постоянно заключает сделки с Россией. И в-третьих — их оскорбляет негативное отношение простых немцев к американскому военному присутствию.



Германия вместе с Францией являются слабыми звеньями НАТО, что в свою очередь вызывает беспокойство как у Трампа, так и у поляков, но подход американцев в целом не изменился, уверен Полько. Однако, если президент Франции говорит, что Европа должна укреплять оборону, чтобы сдерживать США, которые никогда не стремились завоевать Европу, а напротив — только спешили с помощью, а Германия совершает сделки с путинской Россией, не оглядываясь на то, что сама Россия постоянно нарушает все договора и совершает агрессию против Грузии или Украины, то какой-то дипломатический жест: слова или действия должны быть предприняты, чтобы отрезвить Германию и вернуть её в сегодняшние реалии.



«США не хотят делать Германии ничего назло, они лишь хотят, чтобы та осознала, что она подрезает ветку, на которой сама сидит. В немецких интересах находится то, чтобы американцы были в Европе, потому что это гарантирует безопасность этого региона мира. Если этого присутствия не будет, если НАТО будет слабым, то очень быстро экспансия Путина станет вызывать беспокойство не только у Польши, но и у её западных союзников», — резюмирует в интервью порталу wPolityce польский генерал Роман Полько.