Глава МИД Польши: даже во время пандемии Россия не изменила своего подхода к Западу

Европе нужно быть бдительной и далее сохранять общую позицию в отношении Москвы, которую даже мировая пандемия коронавируса не заставила изменить свой подход к западным соседям, призвал глава МИД Польши Яцек Чапутович. Как передаёт Polskie Radio, во время видеоконференции министров иностранных дел Вышеградской группы, а также стран Северной Европы и балтийских стран он обратил внимание на участившиеся случаи кибератак.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович принял участие в видеоконференции министров иностранных дел Вышеградской группы, а также стран Северной Европы и балтийских стран, сообщает Polskie Radio. «Пандемия COVID-19 изменила мир, каким мы его знаем. Ускорение борьбы с последствиями пандемии COVID-19 — одна из ключевых задач, которая стоит перед европейским сообществом», — заявил глава МИД.

Как отмечается в публикации польского издания, консультации министров иностранных дел стран предоставили возможность обмена мнениями по актуальным вопросам с точки зрения регионов Центральной и Северной Европы. В рамках панельной дискуссии по глобальным вызовам были затронуты вопросы отношений с Китаем, Россией, странами формата Восточное партнёрство и странами Западных Балкан, отмечает Polskie Radio.

Министры также обсудили тревожные события в Белоруссии накануне президентских выборов и непостоянное членство Эстонии в Совете Безопасности ООН. Министр иностранных дел Польши обратил внимание на тот факт, что во время пандемии коронавируса Россия не изменила своего подхода к западным странам, поэтому крайне важно сохранять общую позицию в отношении Москвы. Более того, по мнению польского министра, во время пандемии наблюдалось увеличение числа враждебных действий в плане кибербезопасности — участившиеся кибератаки или распространение ложной информации.