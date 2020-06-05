Глава МИД Польши: даже во время пандемии Россия не изменила своего подхода к Западу

03:00
Бабаев рассказал, как появляются трансферные слухи о ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, как появляются слухи об интересах армейцев к каким-либо игрокам.
03:00
Воробьёв оценил возможность открытия ТЦ в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1» оценил возможность открытия торговых центров в регионе.
03:00
Бундеслига оштрафовала Санчо за стрижку на карантине с нарушением правил безопасности
Немецкая футбольная Бундеслига оштрафовала полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо за нарушение правил карантина во время пандемии коронавируса.
03:00
Собянин допустил «радикальные решения» по снятию ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, когда можно будет делать следующие шаги по снятию ограничений в столице.
03:00
Сёмин обратился к болельщикам «Локомотива» после ухода из команды
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поблагодарил болельщиков команды за поддержку.
03:00
WSJ: Трамп приказал сократить присутствие военных США в Германии
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп приказал к сентябрю вывести из Германии 9500 военнослужащих США, пишет газета The Wall Street Journal.
03:00
СМИ: «Зенит» намерен продлить контракт с Жирковым
Петербургский футбольный клуб «Зенит» планирует продлить контракт с 36-летним защитником Юрием Жирковым ещё на один сезон.
03:00
Российские пловцы приступили к тренировкам на базе «Озеро Круглое»
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что национальная команда приступила к тренировкам в бассейне на базе «Озеро Круглое».
03:00
Минздрав назвал «тревожные» регионы из-за ситуации с коронавирусом
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, какие регионы вызывают тревогу в связи с коронавирусом.
03:00
Росстат сообщил о динамике цен на крупы в мае
В Росстате рассказали о динамике цен на крупы в мае. Так, согласно данным ведомства, цены на гречку выросли на 6,3%.
03:00
Мурашко пообещал сделать прививку от коронавируса с выпуском вакцины
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко пообещал сделать прививку от коронавируса после того, как появится вакцина.
03:00
В «Тамбове» рассказали про переговоры о переезде в Нижний Новгород
Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков заявил, что ведутся переговоры с властями Нижнего Новгорода о возможном проведении матчей в городе.
03:00
В Йемене стрингеру RT угрожают убийством
В Йемене стрингеру RT Arabic Салаху Аль Аклю угрожают убийством, об этом сообщила главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
03:00
Уткин провёл параллель между Загитовой и акулой
Известный спортивный журналист Василий Уткин сравнил олимпийскую чемпионку 2018 года по фигурному катанию Алину Загитову с акулой.
03:00
Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Ливии
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провёл встречу с послом Египта в Москве Ихабом Насром.
03:00
Теннисист Хачанов заявил, что вернулся к тренировкам
Российский теннисист Карен Хачанов, который находился на самоизоляции в Москве, заявил, что возобновил тренировки на корте.
03:00
Владелец магазина из США рассказал о ситуации в стране
Владелец магазина в Морроу Марлон Грант рассказал о ситуации в США.
03:00
В Росгидромете рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.
03:00
Александр Ширвиндт прокомментировал сообщения о смерти Михаила Кокшенова
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт прокомментировал сообщения о смерти актёра Михаила Кокшенова.
03:00
В Кирове большинство мероприятий в честь Дня города проведут в онлайн-режиме
Празднование Дня России и 646-летия Кирова состоится 12 июня. Большая часть мероприятий в городе пройдёт в режиме онлайн.
03:00
В Калининградской области рассказали о новой мере поддержки бизнеса
В Калининградской области запустили новую меру поддержки бизнеса. Малые и средние предприятия могут получить заём от 2 млн до 50 млн рублей под 1% годовых на инвестиционные цели.
03:00
Объём несырьевого экспорта Москвы вырос на 26% в I квартале
Объём несырьевого экспорта Москвы вырос на 26,3% в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и достиг $6,5 млрд.
03:00
Волков уверен в своей победе над Блейдсом, но не советует ставить на этот бой
Российский боец смешанного стиля Александр Волков поделился ожиданиями от своего поединка с американцем Кёртисом Блейдсом на турнире UFC в Лас-Вегасе.
03:00
Эксперт рассказал о причинах магнитных бурь
Руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук Сергей Гайдаш рассказал о причинах магнитных бурь.
03:00
Инна Чурикова выразила соболезнования в связи со смертью Михаила Кокшенова
Актриса Инна Чурикова выразила соболезнования в связи со смертью своего коллеги Михаила Кокшенова.
03:00
МХАТ имени Горького примет участие в книжном фестивале «Красная площадь»
МХАТ имени М. Горького примет участие в книжном фестивале «Красная площадь».
03:00
Автоэксперт оценил ситуацию с электрокарами в России
Автоэксперт центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев оценил ситуацию с электрокарами в России.
03:00
Синоптики предупредили о жаре до +30 ˚С в Челябинской области
Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области в ближайшие дни.
03:00
В ООН призвали скорее провести встречу «Ближневосточного квартета»
В ООН призвали как можно скорее провести встречу «Ближневосточного квартета» (Россия, США, ЕС и ООН) по палестино-израильскому урегулированию.
03:00
В Совфеде оценили ситуацию с санаторно-курортным комплексом в Крыму
Сенатор от Крыма, член комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации Ольга Ковитиди оценила ситуацию с санаторно-курортным комплексом в республике.
03:00
Массовые мероприятия по случаю юбилея Ижевска перенесли
В Ижевске перенесли массовые мероприятия по случаю 260-летия города.
03:00
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19
За сутки в Удмуртии подтвердили ещё 39 случаев заболевания COVID-19.
03:00
В Тюменской области оценили ситуацию с коронавирусом
Главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо оценила ситуацию с коронавирусом.
03:00
Фальков: абитуриентам не нужна цифровая подпись для поступления в вузы
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что абитуриентам не нужна цифровая подпись для поступления в вузы.
03:00
В Самарской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
В Самарской области вылечились от коронавируса ещё 66 человек.
03:00
Эксперт оценила необходимость тестов на антитела к COVID-19
Заведующая кафедрой эпидемиологии РостГМУ Тамара Кондратенко оценила необходимость тестов на антитела к COVID-19.
03:00
В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в регионе.
03:00
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
В Пермском крае состоялось заседание регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Принято решение продлить режим самоизоляции до 15 июня.
03:00
Олейник предупредил Волкова о грязных приёмах Блейдса перед их боем в UFC
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник высказался о предстоящем поединке между соотечественником Александром Волковым и американцем Кёртисом Блейдсом, который станет главным событием турнира UFC в Лас-Вегасе.
03:00
В ЦБ сообщили о сокращении вкладов россиян в банках в мае на 0,2%
Вклады россиян в банках в мае сократились на 0,2%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на аналитический обзор Банка России «Финансовый пульс».
03:00
Футболист Темников отреагировал на критику в свой адрес в соцсетях
Бывший полузащитник московского «Динамо» Иван Темников, ныне выступающий за «Нижний Новгород», ответил на критику в социальных сетях за то, что высказался против сокращения зарплат футболистов.
03:00
В Италии за сутки скончались 85 человек с коронавирусом
В Италии за сутки скончались 85 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Ласьков: контракт главного тренера «Металлурга» Воробьёва уменьшен практически на 30%
Первый вице-президент и директор магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Сергей Ласьков рассказал об изменениях в контракте главного тренера команды Ильи Воробьёва.
03:00
Абрамченко проконтролирует восстановление окружающей среды в Норильске
Вице-премьер России Виктория Абрамченко лично проконтролирует восстановление окружающей среды в Норильске, где на ТЭЦ произошёл разлив дизельного топлива.
03:00
Собчак высказалась о скандале в семье хоккеиста «Оттавы» Зайцева
Известная телеведущая Ксения Собчак поделилась мнением о ситуации c Маргаритой Готовцевой, бывшей женой защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева.
03:00
В РФПИ сообщили, что препарат «Авифавир» будет бесплатным по ОМС
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным сообщил, что препарат против коронавирусной инфекции COVID-19 «Авифавир» будет бесплатным в России в рамках ОМС.
03:00
Зеленский провёл телефонный разговор с Папой Римским
Президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Франциск провели телефонный разговор, в ходе которого подняли темы пандемии коронавируса и ситуации в Донбассе.
03:00
СМИ: Новый тренер «Локомотива» хочет видеть в команде футболиста «Монако» Йоветича
Новый главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич намерен пригласить в команду нападающего футбольного клуба «Монако» Стефана Йоветича.
03:00
На Ставрополье продлили режим самоизоляции до 14 июня
В Ставропольском крае продлили режим самоизоляции до 14 июня. Об этом сообщает pobeda26.ru.
03:00
Николишин раскритиковал назначение Брагина главным тренером сборной России по хоккею
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года по хоккею Андрей Николишин поделился мнением по поводу назначения Валерия Брагина главным тренером сборной России.