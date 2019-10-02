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Forsal: глава МИД Польши объяснил Украине, почему ей не место в инициативе «Трёхморья»

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Украина не может стать членом инициативы «Трёхморья», потому что она не входит в состав ЕС, заявил на Варшавском форуме по безопасности министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. При этом дипломат объяснил, что в отличие от стран Западной Европы государствам «Трёхморья» в силу своего геополитического положения и вытекающих из него угроз необходимо более тесно сотрудничать с Соединёнными Штатами.
Forsal: глава МИД Польши объяснил Украине, почему ей не место в инициативе «Трёхморья»
Reuters

«Инициатива «Трёхморья»* не представляет собой конкуренцию для ЕС, она является хорошей платформой для сотрудничества стран ЕС с похожим видением», — заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в ходе Варшавского форума по безопасности, сообщает Forsal.

При этом он отметил, что геополитическое расположение и оценка угроз склоняют страны региона к более тесному сотрудничеству с Соединёнными Штатами, нежели в случае некоторых европейских стран, расположенных дальше на Запад. «Страны, поддержавшие эту инициативу, не обладают отдельными амбициями для того, чтобы играть геополитическую роль. Главная идея инициативы заключается в укреплении связей в регионе Восточной и Центральной Европы», — объяснил он. 

Чапутович также отметил, что на настоящем этапе включение Украины в инициативу «Трёхморья» не представляется возможным, потому что инициатива распространяется только на страны — члены ЕС.
 

* Инициатива «Трёхморья» возникла в 2015 году и является своего рода площадкой для сотрудничества между 12 странами: Австрией, Болгарией, Хорватией, Чехией, Эстонией, Литвой, Латвией, Польшей, Румынией, Словакией, Словенией и Венгрией, расположенными между Адриатическим, Балтийским и Чёрным морями (прим. ИноТВ).

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