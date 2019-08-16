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Чапутович: американские военные нужны Польше больше, чем Германии — они будут устрашать Россию

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Польше необходимо увеличение американского военного присутствия — даже если от этого пострадает Германия, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Он объяснил это тем, что России будет сложнее напасть на страну, где размещены многочисленные войска США.
Чапутович: американские военные нужны Польше больше, чем Германии — они будут устрашать Россию
Reuters

«Присутствие американских войск в Польше играет очень важную, отпугивающую роль, намного более важную, нежели их дальнейшее присутствие на Западе», — заявил в четверг министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Он также выразил надежду на то, что во время визита Дональда Трампа в Польшу, который состоится через две недели, планы касательно перемещения части солдат США с запада на восток Европы будут конкретизированы. 

Соединённые Штаты хотят увеличить численность своих солдат, размещённых в Польше, с 4,5 тыс. до 5,5 тыс. Президент Трамп, однако, намерен не отправлять на европейский континент дополнительные силы, а переместить в Польшу уже базирующиеся в Европе части. В июне он заявил, что не исключает уменьшения контингента в Германии.
 
«Это решение американцев», — подчеркнул глава польского МИД. При этом он обратил внимание на то, что Польша серьёзно обеспокоена своей безопасностью. 
 
«Мы должны быть готовы к ситуациям, в которых Россия и далее будет хотеть нарушать международное право или проводить агрессивную политику. Россия дважды подумает, прежде чем прибегнуть к военным средствам, если увидит присутствие международных войск в Польше, особенно американских», — объяснил министр. 
 
У США в Германии 35 тыс. солдат и 17 тыс. гражданских лиц, работающих в армии. Кроме того, они располагают там стратегической инфраструктурой: военной больницей в Ландштуль, авиабазой в Рамштайне и центром командования операциями в Европе и в Африке около Штутгарта. 
 
Посол США в Германии Ричард Гренелл заявил: «Это даже оскорбительно, что американский налогоплательщик и далее будет платить за более чем 50 тысяч американцев, находящихся в Германии, в ситуации, когда немцы свой торговый профицит используют в собственных целях».
 
По мнению Чапутовича, американцы раздражены тем, что Германия не несёт достаточной ответственности, чтобы гарантировать себе безопасность, и США должны платить за базирование своей армии в Германии. 
 
«С точки зрения американцев, это не кажется очень хорошей инвестицией. Согласно общественному мнению, в США вовлечённость во имя безопасности Германии недостаточно обоснована», — сказал дипломат. 
 
Президент Трамп прилетит в Польшу 31 августа и останется до 2 сентября. «Некоторые технические вопросы, такие как место размещения и вид войск, которые прибудут в Польшу, должны быть подтверждены», — подчеркнул министр. 
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