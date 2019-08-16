Чапутович: американские военные нужны Польше больше, чем Германии — они будут устрашать Россию

Польше необходимо увеличение американского военного присутствия — даже если от этого пострадает Германия, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Он объяснил это тем, что России будет сложнее напасть на страну, где размещены многочисленные войска США.

«Присутствие американских войск в Польше играет очень важную, отпугивающую роль, намного более важную, нежели их дальнейшее присутствие на Западе», — заявил в четверг министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Он также выразил надежду на то, что во время визита Дональда Трампа в Польшу, который состоится через две недели, планы касательно перемещения части солдат США с запада на восток Европы будут конкретизированы.

Соединённые Штаты хотят увеличить численность своих солдат, размещённых в Польше, с 4,5 тыс. до 5,5 тыс. Президент Трамп, однако, намерен не отправлять на европейский континент дополнительные силы, а переместить в Польшу уже базирующиеся в Европе части. В июне он заявил, что не исключает уменьшения контингента в Германии.

«Это решение американцев», — подчеркнул глава польского МИД. При этом он обратил внимание на то, что Польша серьёзно обеспокоена своей безопасностью.

«Мы должны быть готовы к ситуациям, в которых Россия и далее будет хотеть нарушать международное право или проводить агрессивную политику. Россия дважды подумает, прежде чем прибегнуть к военным средствам, если увидит присутствие международных войск в Польше, особенно американских», — объяснил министр.

У США в Германии 35 тыс. солдат и 17 тыс. гражданских лиц, работающих в армии. Кроме того, они располагают там стратегической инфраструктурой: военной больницей в Ландштуль, авиабазой в Рамштайне и центром командования операциями в Европе и в Африке около Штутгарта.

Посол США в Германии Ричард Гренелл заявил: «Это даже оскорбительно, что американский налогоплательщик и далее будет платить за более чем 50 тысяч американцев, находящихся в Германии, в ситуации, когда немцы свой торговый профицит используют в собственных целях».

По мнению Чапутовича, американцы раздражены тем, что Германия не несёт достаточной ответственности, чтобы гарантировать себе безопасность, и США должны платить за базирование своей армии в Германии.

«С точки зрения американцев, это не кажется очень хорошей инвестицией. Согласно общественному мнению, в США вовлечённость во имя безопасности Германии недостаточно обоснована», — сказал дипломат.

Президент Трамп прилетит в Польшу 31 августа и останется до 2 сентября. «Некоторые технические вопросы, такие как место размещения и вид войск, которые прибудут в Польшу, должны быть подтверждены», — подчеркнул министр.