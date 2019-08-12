Rzeczpsopolita: США шантажируют немцев «переездом» своей армии из Германии в Польшу

Если самая большая европейская экономика Германии не будет выделять — как и другие страны НАТО — 2% ВВП на свою оборону, то в будущем году Америка может начать всерьёз рассматривать возможность перемещения части своих войск из Германии в Польшу, которая, согласно словам Трампа, является примером для других стран: она приглашает американские войска и декларирует строительство военной базы, полностью за свой счёт, пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Енджей Белецкий.

Вашингтон уже на протяжении долгих лет оказывает давление на Германию, чтобы та увеличила расходы на обороноспособность, но ещё никогда представитель властей США не заходил так далеко, как это сделал посол США в Берлине Ричард Гренелл, пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Енджей Белецкий.

В пятницу дипломат сказал: «Это даже оскорбительно, что американский налогоплательщик и далее будет платить за более чем 50 тысяч американцев, находящихся в Германии, в ситуации, когда немцы свой торговый профицит используют в собственных целях». Несколько часов спустя его коллега — посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер — на своей странице в Twitter решила пойти ещё дальше: «Польша выполнила свои обязательства в отношении НАТО, выделив 2 процента ВВП на оборону, но Германия этого не делает. Мы будем рады, если американские войска прибудут из Германии в Польшу».

Гренелл не заставил себя ждать с ответом: «Президент Трамп прав, и Джорджетт Мосбахер также права. Многие президенты просили самую мощную экономику в Европе, чтобы она приняла на себя часть расходов на свою оборону. Это постулат, который высказывали многие американские администрации на протяжении долгих лет. Мы дошли до той точки, когда американцы и президент США должны прореагировать».

Из информации Rzeczpospolita следует, что инициатива обоих послов необязательно координировалась из Белого дома, но это не значит, что она была плохо принята Дональдом Трампом. Напротив, хотя он непосредственно и не прокомментировал позиции Гренелла и Мосбахер, президент США в пятницу заявил: «Польша — наш большой друг. Она дала декларацию в отношении строительства военной базы, стоимость которой составляет несколько миллиардов долларов США. Это не будут деньги из США. Они предложили финансирование наших солдат и не только. Так это должно выглядеть, в отличие от глупых договоров, которые мы заключили с другими странами, которые нас только используют».

Источники Rzeczpospolita утверждают, что угроза перевода американских войск в Польшу пока будет инструментом, который в конце концов заставит немецкое правительство инвестировать больше средств в возрождение эффективности действий бундесвера и финансировать в большей степени американские базы в Германии.

Следуя подобной логике, уже во время встречи с Анджеем Дудой 12 июня в Белом доме Трамп сказал, что именно из Германии он перенаправит на Вислу 2 тыс. солдат США, хотя пока что этому нет никакого конкретного подтверждения, отмечает автор.

Однако если решительные заявления Гренелла и Мосбахер не вызвали никакой реакции Берлина, то угрозы обоих послов могут привести к уже вполне конкретным действиям. Этому способствует польско-американская декларация о сотрудничестве в области обороны, которая гласит: «Польша и США будут регулярно проводить консультации с целью обсуждения и планирования потенциальных изменений состояния присутствия сил, а также соответствующих инфраструктурных требований для Вооружённых сил США, размещённых в Польше. Мы ожидаем углубления и расширения нашего сотрудничества в области обороны в последующие годы».

Rzeczpospolita также получила информацию о том, что американцы уже сигнализируют о возможности увеличения численности своей армии в Польше в случае негативной реакции Берлина, но серьёзные решения в этом вопросе будут приниматься только после учений Defender 2020, которые состоятся в следующем году. Это будут самые большие американские учения в Европе за последние 30 лет, в рамках которых будет осуществлён переброс через Атлантику целой дивизии, подчёркивает Белецкий.

В любом случае сначала речь будет идти о небольшой части от 35 тыс. американских солдат и 17 тыс. гражданских, базирующихся сегодня в Германии. Польша пока что не обладает соответствующей структурой, чтобы их принять в большей численности. Варшава также считает, что сохранение значительного военного присутствия США за рекой Одер важно для сохранения стабильной демократии у соседа Польши, а также для единства НАТО, добавляет он.

Польский журналист обращает внимание на то, что оказание давления на Берлин необходимо, потому что состояние бундесвера катастрофическое. После распада СССР Германия уменьшила военный бюджет с 2,2% ВВП до 1,3% ВВП на настоящий момент. Годы недостаточных инвестиций привели к тому, что половина уже и так малого количества техники — 224 танков Leopard — не годится для сражений, как и 5 из 6 подводных лодок или 89 из 128 истребителей Eurofighter. Меркель дала обратный ход обещанию, данному в 2014 году в НАТО, что до 2025 года её страна будет тратить 2% ВВП, притом что уже тогда это условие выполняли 23 из 29 союзников. Вполне возможно, что до этого времени немецкий бюджет ещё снизится. А этот факт в свою очередь побудит такие страны, как Италия или Испания, похожим образом игнорировать расходы на оборонку, объясняет Белецкий.

Но ещё более сложными для преодоления могут оказаться всё усиливающиеся в Германии антиамериканские настроения, которые породил канцлер Герхард Шрёдер, отказавшийся вместе с Жаком Шираком от участия во вмешательстве в Ираке в 2003 году. В пятницу под статьями передовых немецких СМИ появилось много оскорбительных комментариев в адрес «американских оккупантов», которые «вместе со своим послом должны собирать чемоданы».

Их отношения портятся всё сильнее также из-за различного отношения к Основополагающему акту НАТО — Россия 1997 года, который обязывал НАТО не размещать значительных сил в Польше, Чехии и Венгрии. В одном из интервью для Rzeczpospolita посол Германии в Польше говорил: «В реакции на занятие Россией Крыма и Восточной Украины мы последовательно поддерживаем политику НАТО в плане укрепления политики отпугивания и противодействия атаке, а также в плане диалога. Всё это соответствует Основополагающему акту НАТО — Россия, а что касается предвещаемого двустороннего увеличения войск на основании ротации, то на настоящий момент я не вижу здесь противоречий».

«Однако в польско-американской декларации от 12 сентября не был упомянут Основополагающий акт НАТО — Россия, потому что США и Польша считают, что он фактически перестал иметь силу после агрессии Москвы в отношении Украины, которая имела место пять лет тому назад», — подчёркивает автор.

Другой потенциальный конфликт может касаться размещения в Европе американских ядерных ракет средней дальности в ответ на российские SSC-8 (9М729) и выход США из договора ДРСМД. Германия явно выступает против этого, а Польша намного более положительно к этому настроена, резюмирует в издании Rzeczpospolita польский журналист Енджей Белецкий.



