Польский эксперт нашёл русский след в дискуссиях о выводе американских войск из Германии

Германия ведёт себя так, будто она не страна — член НАТО. Кроме того, что она мало тратит на оборону, она реализует экономические проекты вместе с Россией, в доктрине которой ясно написано, что НАТО — её враг, заявил эксперт Роман Манька. В беседе с Polskie Radio он предположил, что заявления послов США о возможном перемещении войск США из Германии в Польшу были инициированы российскими спецслужбами, которых всегда интересуют вопросы, связанные с Польшей и НАТО.

Посол США в Берлине Ричард Гренелл предостерёг Германию: если она не увеличит расходы на обороноспособность, то базирующиеся на её территории войска могут быть перемещены в Польшу. «Это даже оскорбительно, что американский налогоплательщик и далее будет платить за более чем 50 тысяч американцев, находящихся в Германии, в ситуации, когда немцы свой торговый профицит используют в собственных целях», — заявил дипломат.

«Наши западные соседи ведут себя так, будто они не страна — член НАТО. Это касается не только их расходов на обороноспособность или их отношения к разным проектам Североатлантического альянса. Я имею в виду прежде всего их вовлечённость в экономические инвестиции, которые они реализуют вместе с Россией. В доктрине этой страны написано, что НАТО — это враг. Если бы я хотел зайти дальше, то мог бы констатировать, что Германия сотрудничает с противником НАТО», — подчеркнул в беседе с Polskie Radio эксперт Роман Манька из Фонда Fibre.

В похожем тоне высказалась посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер — на своей странице в Twitter она написала: «Польша выполнила свои обязательства в отношении НАТО, выделив 2 процента ВВП на оборону, но Германия этого не делает. Мы будем рады, если американские войска прибудут из Германии в Польшу».

Вышеизложенные мнения сходны с позицией президента США Дональда Трампа, который неоднократно делал замечание Германии, что она направляет слишком мало средств на модернизацию бундесвера, отмечает Polskie Radio.

«Давайте будем помнить, что вопросы, связанные с Польшей и НАТО, всегда пользовались интересом разведывательных и специальных служб России. Одним из их действий может быть выдвижение на уровень общественных дебатов определённых дискуссий и напряжённости, которые доводят до ссор между членами НАТО. Поднятие темы о конфликте между Польшей, Германией и США создаёт раскол в рамках альянса, а также ослабляет мобильность. Это всё идёт на пользу России», — объяснил Роман Манька.

Эксперт также констатировал, что влияние на слова политиков, включая американских, могут оказывать российские спецслужбы. Он добавил, что они вовсе не должны это осознавать. Роман Манька отметил, что так могло быть и в случае Ричарда Гренелла и Джорджетт Мосбахер, хоть это совсем и не обязательно.





«Спецслужбы России настолько квалифицированны, что они могут влиять на разных политиков, включая американских послов. С их стороны могли быть вброшены нелепые высказывания, которые и легли в основу этого спора», — резюмировал в беседе с Polskie Radio эксперт.