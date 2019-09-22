Interia: из-за проблемы возвращения обломков Ту-154М судиться с Россией Польша не будет, но призовёт на помощь Совет Европы

В следующем году исполнится уже 10 лет со дня смоленской авиакатастрофы, однако до сих пор обломки президентского Ту-154М находятся на территории России, сетует глава МИД Польши Яцек Чапутович. Как сообщает Interia, по словам министра, поляки пока не хотят эту проблему доводить до судебного разбирательства и демонстрируют определённую открытость. Они и далее делают ставку на посредничество международных организаций, как Совет Европы, с целью достижения соглашения с российской стороной.

«Удерживание обломков Ту-154м на территории России не имеет законных оснований и рационально необоснованно», — заявил в четверг глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Как передаёт Interia, дипломат напомнил, что как раз год тому назад Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, касающуюся смоленской катастрофы, которая обязала Россию их вернуть. Спустя год, добавил глава МИД, польская сторона передала отчёт по исполнению этой резолюции, что она была обязана сделать спустя 12 месяцев после её принятия.

«Задержка обломков для нужд следствия, касающегося авиакатастрофы, подлежит оценке в свете общих принципов международного права, в том числе доброй воли, пропорциональности, рациональности, поэтому это задержание мы считаем необоснованным», — отметил министр.

Он подчеркнул, что Польша готова к переговорам с Россией непосредственно по этому вопросу или с участием третьей стороны. Чапутович напомнил, что резолюция призывает к охране обломков и воздержанию от каких-либо действий на территории катастрофы. При этом по информации польского издания, министр выразил озабоченность тем, что происходит на месте катастрофы, в частности тем, что возникают идеи строительства газопровода в этом районе. Он должен пройти через место катастрофы и доступ туда будет ограничен.

Глава польской дипломатии также подчеркнул, что в будущем году исполняется 10 лет со дня катастрофы. «Мы рассчитываем на то, что Совет Европы под новым руководством будет и далее вовлечён в дело возвращения обломков самолёта Ту-154М, а также по вопросу охраны места катастрофы. Мы выражаем готовность к диалогу и ожидаем позитивного ответа с российской стороны», — приводит Interia слова министра.

Вопрос возвращения обломков имеет для Польши очень большое значение. Поэтому она готова предпринять любые действия для разрешения этой проблемы, вплоть до обращения в суд, но пока об этом речи не идёт.

«Законный путь через суд не закрыт, он существует. Этот вариант продолжает оставаться открытым для Польши. Я думаю, что у нас есть серьёзные законные основания, чтобы требовать нашу собственность. Однако мы стараемся показать определённую открытость и с помощью многосторонних организаций, как Совет Европы достичь соглашения с российской стороной», — заявил Чапутович.

Interia напоминает, что в последний раз тема возвращения обломков поднималась главой МИД Польши на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 17 мая этого года. Российский Следственный комитет, однако, уверяет, что следствие по уголовному делу, касающемуся катастрофы, ещё продолжается, а обломки самолёта являются существенным доказательством, и по этой причине они не могут быть возвращены Польше, информирует Interia.