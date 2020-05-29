Чапутович: борьба с пандемией даёт Польше хорошие шансы на повышение своего международного статуса

Польша не разочаровалась в ЕС во время пандемии, потому что она знала, что задача справиться с ней возлагалась на национальные, а не европейские институты и, не побоявшись риска, быстро предприняла все необходимые меры, заявил министр иностранных дел страны Яцек Чапутович. В интервью порталу wPolityce он предрёк незамедлительный рост значения и позиции польского государства не только в Европе, но и в мире в целом.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что после пандемии конфигурация соотношения сил в Европе изменится, ведь некоторые страны были затронуты кризисом больше, чем другие. «Нам знакомы прогнозы экспертов и международных организаций касательно падения уровня ВВП отдельных стран. Польша окажется в той группе стран, в которых этот спад будет ниже среднего. Это в свою очередь значит, что относительная сила Польши может возрасти. Мы и далее будем гнаться за самыми богатыми странами ЕС в плане развития, но наша роль и позиция как в ЕС, так и мире, будет более значима, чем до кризиса», — рассказывает в интервью порталу wPolityce глава польской дипломатии.

Он объясняет это тем, что Польша очень хорошо справляется с пандемией в результате принятия правильных решений и нахожддения хорошей команды у руля государства. «Это результат «качественного» правительства, того, что никто не боялся риска закрыть сразу много сфер жизни. То же самое сделали страны Вышеградской группы, поэтому они тоже сейчас находятся в лучшей ситуации как в плане экономики, так и в плане здравоохранения», — добавляет он.

В беседе с порталом он также заявляет, что поляки не разочаровалась в ЕС во время пандемии. «Польша знала, что в соответствии с договорами и разделением полномочий, борьба с кризисом — это задача государств. Так поступила Польша, так поступила Венгрия. Конечно, высказываются обвинения в адрес ЕС со стороны государств, которых пандемия не пощадила. Они таким образом также пытаются оправдать свои действия, которые возможно были немного запоздалыми. Сегодня перед ЕС стоит задача в той области, в которой её изначально создавали, то есть в плане экономики и экономичсекой помощи. Эта поддержка уже вырисовывается, появляются финансовые программы, а мы в свою очередь поддерживаем эти действия», — подчёркивает он.

Министр также отметил, что растущее геополитическое напряжение на линии США— Китай, которое обострилось вместе с появлением пандемии, скоро пойдёт на спад. Он объясняет это тем, что эти страны будут всё больше и больше внимания уделять внутренним вопросам и экономическим и социальным проблемам. «Следовательно, я не ожидаю, что дело дойдёт до каких-то агрессивных действий. Это касается России, это касается других государств. Страны сейчас скорее будут сражаться за имидж. Различия в интересах конечно остаются, они никуда не исчезнут. Я имею в виду например торговую войну между США и Китаем», — резюмирует в интервью порталу wPolityce министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович