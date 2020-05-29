Чапутович: борьба с пандемией даёт Польше хорошие шансы на повышение своего международного статуса
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что после пандемии конфигурация соотношения сил в Европе изменится, ведь некоторые страны были затронуты кризисом больше, чем другие. «Нам знакомы прогнозы экспертов и международных организаций касательно падения уровня ВВП отдельных стран. Польша окажется в той группе стран, в которых этот спад будет ниже среднего. Это в свою очередь значит, что относительная сила Польши может возрасти. Мы и далее будем гнаться за самыми богатыми странами ЕС в плане развития, но наша роль и позиция как в ЕС, так и мире, будет более значима, чем до кризиса», — рассказывает в интервью порталу wPolityce глава польской дипломатии.
Он объясняет это тем, что Польша очень хорошо справляется с пандемией в результате принятия правильных решений и нахожддения хорошей команды у руля государства. «Это результат «качественного» правительства, того, что никто не боялся риска закрыть сразу много сфер жизни. То же самое сделали страны Вышеградской группы, поэтому они тоже сейчас находятся в лучшей ситуации как в плане экономики, так и в плане здравоохранения», — добавляет он.
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