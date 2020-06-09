RP: болезненные последствия — в Польше оценили предстоящий вывод войск США из Германии

Своим решением о выводе части войск США из Германии, Дональд Трамп снова совершил дружественный жест в сторону Москвы, как в начале президентского срока, когда он посчитал НАТО устаревшим альянсом, пишет польский журналист Ежи Хащчиньский. В издании Rzeczpospolita он обращает внимание на то, что поляки намного больше пострадают от этого решения, чем немцы, которым общее будущее Запада не так важно.

«Никогда в мирное время отношения между США и Германией не были такими плохими, как сейчас. Эта информация вызывает беспокойство у Польши и стран нашего региона, в особенности учитывая то, что этот конфликт касается вопросов безопасности», — пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Ежи Хащчиньский.

Президент США Дональд Трамп намерен вывести из Германии 9,5 тысяч немецких солдат . Согласно немецким данным, это примерно одна четверть всех американских войск, базирующихся на её территории. С точки зрения Польши и других стран Центральной и Восточной Европы это число больше, чем всех западных войск на восточном фланге НАТО, отмечает автор.

«Для всех в Европе это решение является проблематичным, но для нас вероятно в большей степени. Во время большого скопления кризисов Трамп разжигает очередной — в отношениях с главными западными странами. Это решение прекрасно иллюстрирует Польше то, что ей не удастся избежать дилеммы: можно ли всю нашу безопасность ставить в зависимость от США, в то время как единство Запада стоит под вопросом?» — с размышляет журналист.

Ключевое решение в плане базирования войск было принято без каких-либо консультаций, без какого-либо предупреждения. «Страшно подумать о том, что президент США — согласно спекуляциям СМИ с обеих сторон Атлантического океана — мог принять его, обидевшись на канцлера Меркель за то, что она не хотела приехать на организованный им саммит государств «Большой семёрки», — рассуждает автор. «На одной чаще весов — безопасность Европы, будущее НАТО и Запада в качестве единого игрока, а на другой — по сути, неизвестно что. Возможно суть заключалась в том, чтобы показать американцам, что Германия отныне не будет им плевать в лицо и заставлять покупать Мерседесы? Однако, это решение скорее всего созревало уже какое-то время», — считает он.

Это решение было обнародовано за пять месяцев до начала выборов в США. Дональд Трамп сражается за всё, а состояние экономики, которое ещё недавно помогало ему повышать рейтинг, в результате пандемии, стало тянуть его вниз вместе с каждым миллионом новых безработных. Скорее всего сейчас он рассчитывает на то, что решительный тон в отношении других весомых стран поможет ему переизбраться. К сожалению, он не использует его в отношении России, которая угрожает безопасности части Европы, обращает внимание Хащчиньский. «Своим решением Трамп снова совершил дружественный жест в сторону Москвы, как в начале своего президентского срока, когда он посчитал НАТО устаревшим альянсом», — добавляет он.

Тысячи солдат невозможно перевести в течении одного дня. Неизвестно, как это решение восприняли военные, некоторые из которых громко выступали против идей президента, касающихся привлечения армии к подавлению протестов на американских улицах.

«Очевидно, что Дональд Трамп не выводит солдат из Германии для того, чтобы поддержать восточный фланг. Эти действия не направлены на поддержку Польши или балтийских стран, они направлены против Германии. Однако, к сожалению, их последствия могут быть намного болезненнее для нас, нежели для немцев, потому то для нас общее будущее Запада важнее», — резюмирует в издании Rzeczpospolita польский журналист Ежи Хащчиньский.