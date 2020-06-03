Gazeta Prawna: новая холодная война между США и Китаем определит геополитику 21 века

Всё указывает на то, что между США и Китаем началась холодная война, которая, возможно, продлится несколько десятилетий, считает глава Польского фонда развития Павел Борис. В издании Gazeta Prawna он подчёркивает, что вскоре многим странам, включая Польшу, придётся сделать выбор в пользу одной из двух мировых держав.

Нынешний экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, самый масштабный со времён большого кризиса 1929—1932 годов, с которым Европа и Америка справились несколько иначе, пишет в издании Gazeta Prawna глава Польского фонда развития Павел Борис. Он рассказывает, что ответом США на падение производства на более чем 40% и массовую безработицу стал «Новый курс» Рузвельта, который пришёл на смену сверхлиберальной экономической политике, и именно он впоследствии возродил экономический рост. Однако затем Европу накрыла волна социальной и политической нестабильности, что, в свою очередь, привело к зарождению фашизма и к Второй мировой войне, пишет в издании Gazeta Prawna глава Польского фонда развития Павел Борис.

В статье он обращает внимание на то, что уже во время рецессии 2009 года говорилось о том, что серьёзные кризисы могут вылиться в военное противостояние. На настоящий момент никто не говорит о риске обычной войны, но появляются опасения, связанные с существенным ростом социальной, политической и международной нестабильности. «Вирус, который пробрался из китайской провинции Ухань во весь мир, сегодня привёл к резкому росту антикитайских настроений во многих странах, в особенности в США и в Великобритании», — подчёркивает Борис.

По его мнению, всё указывает на то, что холодная война между США и Китаем уже началась, и впоследствии она поставит под угрозу весь существующий мировой порядок. Ситуация на Тайване и в Гонконге может перерасти в своего рода Карибский кризис, как было в прошлую холодную войну. Нынешняя холодная война определит геополитику и экономический миропорядок 21 века. «Она будет длиться несколько десятилетий, следовательно, как Польше, так и другим странам, придётся сделать выбор в пользу одной из сторон нового железного занавеса», — резюмирует в издании Gazeta Prawna глава Польского фонда развития Павел Борис.