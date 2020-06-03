Gazeta Prawna: новая холодная война между США и Китаем определит геополитику 21 века
Нынешний экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, самый масштабный со времён большого кризиса 1929—1932 годов, с которым Европа и Америка справились несколько иначе, пишет в издании Gazeta Prawna глава Польского фонда развития Павел Борис. Он рассказывает, что ответом США на падение производства на более чем 40% и массовую безработицу стал «Новый курс» Рузвельта, который пришёл на смену сверхлиберальной экономической политике, и именно он впоследствии возродил экономический рост. Однако затем Европу накрыла волна социальной и политической нестабильности, что, в свою очередь, привело к зарождению фашизма и к Второй мировой войне, пишет в издании Gazeta Prawna глава Польского фонда развития Павел Борис.
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