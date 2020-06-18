WP: Германия почтит память погибших во время войны поляков, но репарации обсуждать не будет

Правительство Германии считает вопрос выплаты Польше военных репараций закрытым делом, заявил в ходе своего визита в Варшаву немецкий министр иностранных дел Хайко Маас. При этом, как сообщает Wirtualna Polska, он ясно дал понять, что Германия чувствует свою ответственность за развязывание Второй мировой войны, и потому готова создать площадь и памятник в Берлине, чтобы увековечить дату 1 сентября 1939 года.

Во время визита в Варшаву глава МИД Германии Хайко Маас уверил, что правительство Германии поддерживает идею создания в Берлине мемориала польским жертвам времён войны. Он напомнил о последнем проекте, представленном Немецким институтом польских дел в Дармштадте, сообщает Wirtualna Polska. «Было бы хорошо, если бы это предложение не только обсуждалось, но и уже прокладывало конкретный путь к ожидаемым результатам»,— сказал он. «Германия считает себя ответственной за Вторую мировую войну, а идея создания мемориала польским жертвам служит ещё одним примером тому»,— отметил Маас. При этом он добавил, что в Германии процесс сведения счетов с памятью и историей никогда не будет завершён.

В свою очередь глава польского Министерства иностранных дел Яцек Чапутович расценил волю создания мемориала в Берлине «хорошим признаком желания почтить память шести миллионов поляков, погибших во время Второй мировой войны». Согласно концепции, разработанной совместно с Фондом мемориала жертвам холокоста, будет создана «Площадь 1 сентября 1939 года» и воздвигнут памятник, напоминающий о вторжении нацистской Германии в Польшу. На ней также будет сооружён центр документации и образования, рассказывающий об истории оккупации и войны на полное уничтожении в Европе, рассказывает польский портал. Более того, в ходе визита Хайко Маас напомнил о позиции Берлина в отношении военных репараций для Польши. «Правительство Германии считает это дело закрытым»,— коротко отрезал дипломат.

Министры также коснулись заявления Дональда Трампа о выводе около 10 тыс. американских солдат из Германии. «Мы приняли это к сведению», — сказал Маас, указав при этом, что Берлину неизвестны детали этого плана. Более подробную информацию — когда, как и где — ему не удалось получить ни в Пентагоне, ни в Госдепартаменте. По его мнению, решения, которые кардинально меняют архитектуру европейской безопасности, должны обсуждаться сообща. «Мы считаем, что военное присутствие США в Германии существенно не только для безопасности Германии, но и для безопасности как США, так и всей Европы», — подчеркнул глава МИД Германии.

В свою очередь, министр Чапутович заявил, что трасатлантический союз — фундамент безопасности Польши и Европы. «Американские силы в Германии также обеспечивают нашу безопасность. Мы бы хотели, чтобы это присутствие в Германии и впредь сохранялось, это наш сосед»,— подчеркнул он. При этом дипломат признал, что Польша ведёт переговоры с США об увеличении численности американских войск в Польше с тем, чтобы превратить ротационное присутствие в постоянное. «Эти переговоры никак не связаны с последними заявлениями США о выводе войск из Германии», — пояснил он.

Отвечая на вопросы журналистов, главы МИД прокомментировали законопроект двух американских сенаторов, который предусматривает расширение американских санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Чапутович объяснил, что этот проект приводит к зависимости от поставок исключительно от «Газпрома». Следовательно он никак не способствует обеспечению энергетической безопасности Европы. При этом, министр добавил, что Польша вместе с Данией и Норвегией строит газопровод Baltic Pipe, расширяет терминалы СПГ и подписывает долгосрочные контракты с США. Эти действия, по мнению Чапутовича, обеспечат «полную независимость от газа из России».

«Для нас Россия — это та страна, которая использует экономические инструменты для проведения внешней политики, поэтому она представляет собой определенную угрозу. Она в состоянии, используя поставки газа, оказать давление на принятие тех или иных решений третьими странами», — предупредил польский министр.

Хейко Маас был первым главой дипломатии европейской страны, которого приняло Министерство иностранных дел Польши после периода закрытия границы из-за пандемии коронавируса. По словам министра Чапутовича, этот факт свидетельствует об особом характере польско-немецких отношений, резюмирует Wirtualna Polska.