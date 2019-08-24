Na temat: требуя военные репарации у Германии, Польша играет с огнём

Очевидно, что заявления польских политиков с требованиями взыскать с Германии военные репарации — скорее всего часть предвыборной кампании партии «Право и справедливость», пишет польский журналист Якуб Нох. При этом на портале Na temat он предупреждает, что подобные тирады весьма опасны, поскольку открывают ящик Пандоры: Германия тоже может надумать отказаться от послевоенных соглашений. И тогда Польша останется не только без немецких денег, но и без территорий, полученных после войны.

Германия уже почти перестала реагировать на репарационные выпады Польши. Но правительство партии «Право и справедливость» всё же подогревает эмоции и убеждает, что Польша будет требовать репарации за завершённую 75 лет назад войну. «В правящей партии Польши некоторые верят в то, что в пользу Варшавы выступают хорошие послевоенные отношения с оккупантом — Германией, которая, возможно, захочет пересмотреть соглашения 20 века. Но это стало бы… самым чёрным сценарием. Не для Германии, а именно для Польши», — пишет на портале Na temat польский журналист Якуб Нох.

Недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в беседе с западными журналистами заявил, что партия «Право и справедливость» намерена точно определить сумму и потребовать военные репарации у Германии. «Польша не получила от Германии соответствующего возмещения за жестокость Второй мировой войны. Мы потеряли 6 миллионов человек — намного больше, чем другие страны, которые получили большие репарации», — цитирует польского премьера Westdeutsche Allgemeine Zeitung. По сути, Моравецкий играется с ящиком Пандоры, потому что за репарационные мечты Польша может заплатить очень высокую цену, предупреждает автор.

Конечно, эти слова, скорее всего, являются элементом предвыборной кампании, в которой партия «Право и справедливость» всегда играет на германофобских эмоциях. Следовательно, не исключено, что всё это закончится лишь пустыми словами, а результатом будет лишь ухудшение польско-немецких отношений, которые сейчас и так самые худшие с момента падения железного занавеса, добавляет Нох.

Однако в правящей партии есть люди, которые всерьёз мечтают о немецких деньгах и от которых можно услышать, что существует решение, как заставить Берлин выплатить миллиарды евро. Ключом к этому должны стать отношения Польши с бывшими союзническими оккупантами, которые на протяжении долгих лет были «жандармами», которые следили за тем, чтобы гитлеризм не возродился на немецкой земле, и которые определяли европейские границы после Второй мировой войны, рассказывает Якуб Нох.

Правительство Польши имеет в виду, прежде всего, Соединённые Штаты, которыми сегодня правит открытый для всякого рода безумных идей Дональд Трамп и которые имеют на западной стороне Одера десятки тысяч солдат, добавляет он.

«Он недействителен. Это был договор между Польшей и ГДР, и его мы не признаём действительным», — говорит Матеуш Моравецкий про договор 1953 года, в соответствии с которым Польша в свете международного права отказалась от претензий в отношении Германии.

Существует, однако, также один документ, который лишает партию «Право и справедливость» любого оружия в стремлении требовать немецкие деньги. Это так называемый Договор 2+4, который 12 сентября 1990 года был заключён в Москве. Его название обусловлено количеством стран-участниц (США, Великобритания, Франция, СССР, а также расколотая на ГДР и ФРГ Германия). Стоит также добавить, что Польша имела при его подписании статус наблюдателя. В сентябре 1990 года было принято решение не только об объединении границ, но также потеряли действенность всевозможные послевоенные претензии в отношении немецкого народа, объясняет польский журналист.

Следовательно, если сон о реальном требовании репараций и должен был бы воплотиться в реальность, то только путём выброса в мусорную корзину Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии. Это вполне реально, принимая во внимание тот факт, что сегодня США правит политик, способный на всё. Похожим образом можно описать лидера России Владимира Путина, который с ревизией истории и границ запанибрата. У Франции и Великобритании не было бы уже выхода, если бы они захотели изменить миропорядок, установленный между 1945-м и 1990 годом.

«Проблема, однако, состоит в том, что люди, разжигающие воображение таким образом, не принимают во внимание, что тогда слова: «Это договор между Польшей и ГДР, которого мы не признаём» могут также прозвучать из уст правящей элиты Берлина», — предостерегает автор.

Недавно немецкий журналист Свен Феликс Келлерхоф в Die Welt задался риторическим вопросом: «Раз более ранние отказы Польши от репараций теряют своё действие, значит, что теряет обоснование и передвижение польской границы на Запад в 1945 году и присоединение земель, которые на протяжении веков были неоспоримыми немецкими территориями, например Силезии и Восточной Пруссии?»

«Курс, принятый консервативным правительством правого толка в Варшаве, напоминает межвоенный период. Он ставит под сомнение европейское сотрудничество на протяжении последних 70 лет на Западе и почти 30 лет на Востоке. Последствия известны», — добавил он.

И это было только первое предупреждение. Никто, однако, не должен сомневаться в том, что чем сильнее партия «Право и справедливость» будет оспаривать послевоенный миропорядок в борьбе за деньги, тем жёстче Германия будет высказываться о своих утраченных землях. Если в конце концов Берлин заставили бы это делать, то он мог бы начать процесс пересмотра международных соглашений 1945-го, 1953-го и 1990 года, объясняет журналист.

«Однако что эти переговоры дали бы Польше? Переговоры с ожидающей лишь очередного европейского кризиса Россией, многократно обижаемой польскими властями Францией, непредсказуемой сегодня Великобританией и Соединёнными Штатами, лидер которых уже сейчас всерьёз принимает во внимание смену границ путём покупки территорий», — подчёркивает автор.

«Или давайте посмотрим на это с другой перспективы. Как бы это всё закончилось для Германии, которая в стратегических вопросах всегда умеет вести переговоры с Кремлём? В Елисейском дворце у неё свой большой друг, с Лондоном она ведёт глобальный бизнес, а партнёр из Белого дома — я повторю — уже сейчас всерьёз принимает во внимание изменение границ путём покупки территорий. Ответы однозначно просты», — резюмирует на портале Na temat польский журналист Якуб Нох.