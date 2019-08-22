TVP Info: польский политик обвинил Лаврова в фальсификации истории Второй мировой

Политик от партии «Право и справедливость» Кацпер Плажиньский обвинил главу МИД России Сергея Лаврова в том, что тот намеренно фальсифицирует историю для внутренних нужд России и возлагает на поляков частичную ответственность за начало Второй мировой войны, сообщает TVP Info. Он также обрушился на своих коллег от оппозиции, заявив, что в интересах Польши двух мнений на войну быть не может.

«Министр Лавров сказал, что пакт Молотова — Риббентропа был обусловлен тем, что Польша не хотела вступать в антигитлеровскую коалицию. Конечно, это совершенно бессмысленно, но у этих слов есть одна цель: возложение частичной ответственности на Польшу за начало Второй мировой войны. И это Сергей Лавров практически говорит напрямую. Мы не можем согласиться с этим», — сказал на пресс-конференции в Гданьске польский политик от партии «Право и справедливость» Кацпер Плажиньский.

«Мы говорим о том, как Россия намеренно фальсифицирует историю для собственных внутренних нужд вопреки польским государственным интересам», — добавил он.

Он также выразил сожаление по поводу того, что фальсификация истории часто находит благоприятную почву в политике Гданьска и области среди представителей местных властей, связанных с оппозиционной партией «Гражданская платформа». Чествование Красной армии в качестве освободителей Поморья, слова, размывающие ответственность за начало Второй мировой войны, и интервью российским СМИ — это те вопросы, с которыми, по словам Плажиньского, политики, верные Польше, а также СМИ и общественное мнение не могут согласиться.

По его мнению, в исторических вопросах Польше следует вести себя однозначно. «Мы должны ставить вопрос ребром о том, что там, где начинаются польские государственные интересы, заканчивается политический спор. Там, где начинаются польские государственные интересы, мы требуем от политиков, которые не любят польское правительство или не согласны с ним, чтобы они в этих вопросах сохранили минимальное достоинство и не действовали вопреки правде... Мы также должны спросить политиков партии «Гражданская платформа», намерены ли они и в дальнейшем так поступать — создавать собственную историческую политику и предоставлять благоприятную почву антипольским центрам за границей», — резюмировал Плажиньский.