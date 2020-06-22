Polsat News: Трамп променял парад Победы на встречу с Дудой

Позиция России в отношении Польши и США никогда ещё не была такой плохой, уверен замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский. В беседе с Polsat News он обращает внимание на геополитический контекст решения Дональда Трампа встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой именно в день проведения парада Победы в Москве, на который его пригласил лично президент России.
Три дня назад пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения с Польшей никогда не были такими плохими. «Я думаю, что с точки зрения России её позиция уже давно не была такая плохая. Давайте посмотрим на ход событий, начиная с осени прошлого года, когда Путин вновь стал нападать на Польшу с антиисторическими аргументами», — сказал в Polsat News замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский.
Дипломат обратил внимание на статью Владимира Путина, опубликованную на прошлой неделе в американском журнале The National Interest. По мнению замминистра, эта статья в большой мере повторяет то, что уже имело место быть. Он нашёл там несколько курьёзных моментов на уровне логики, в которых Путин сам себе противоречит. «Президент России говорит, что пакт Молотова-Риббентропа отражал личную волю самих Риббентропа и Молотова, а не СССР в целом, а через два абзаца он пишет, что СССР должен был войти в Польшу, чтобы её спасти»,— обращает внмиание он.
«Я обращаю внимание и на геополитический контекст. Путин пригласил Дональда Трампа на отложенный парад Победы в Москве. Трамп не приезжает в Москву, Трамп приглашает в Вашингтон Анджея Дуду. Видя что-то такое, Путин не особо доволен»,— резюмировал в Polsat News замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский.
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