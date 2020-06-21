Польский эксперт: как бы Путин ни старался «избить Польшу», «второй Ялты» не будет

В нынешних условиях нет малейших шансов на создание нового миропорядка, который так нужен стремящейся выйти из изоляции России, уверен польский эксперт Гжегож Кучиньский. В беседе с Do Rzeczy он пожаловался, что исторические нападки на Польшу, пусть и продиктованные внешнеполитическими целями России, очень несправедливы, ведь если кто-то не знает историю Польши, вполне в них может поверить.

Цель публикации статьи Владимира Путина, в которой он обвиняет Польшу в трагедии 1939 года, заключается в том, что российский лидер хочет подчинить толкование истории текущим политическим целям, считает эксперт по российским спецслужбам Гжегож Кучиньский. В беседе с Do Rzeczy он обращает внимание на то, что нападать на Польшу и обвинять её в начале Второй мировой войны абсолютно неуместно, ведь Польша была одной из главных жертв этой войны — и этот факт известен всем.

«Путин поставил перед собой очень сложную задачу, цель которой заключается в переписывании истории, но факты же изменить нельзя. Смысл этого всего состоит в том, чтобы, атакуя Польшу, обратить на себя внимание Франции и Англии. На них российский политик не намерен нападать, хоть ему и известно, что англичане и французы в каком-то смысле ладили с Гитлером. Путин избрал себе Польшу в качестве мальчика для битья. Это очень несправедливо», — с сожалением констатирует эксперт.

Кучиньский отмечает, что попытками притеснения Польши в западных СМИ президент Россиия практически «подмигивает» французам и англичанам. Путин знает, что во время войны с Германией сговор был именно между Францией и Германией, а Польша в нём не участвовала. На основании факта оккупации Польшей Заользья Москва строит фундамент мнимого соглашения между Польшей с Гитлером. Эксперт также обвинил российского президента в антисемитизме. «То, что делает Путин, не случайно. Напомню, что в конце 2019 года Путин напал на Польшу на историческом поле.Тогда он говорил об антисемитизме и тем самым пытался приписать антисемитизм Второй Речипосполитой. Это абсурд. Однако если кто-то не знает историю Польши, он вполне может в это поверить», — предупреждает он.