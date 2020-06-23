Польский эксперт: очередные санкции США грозят России потерей «Северного потока — 2»

Отсутствие нервной реакции и ответных шагов с российской стороны в отношении швейцарской компании Allseas, которая покинула строительство газопровода «Северный поток — 2», свидетельствует о том, что такая возможность была предусмотрена контрактом в случае введения санкций, считает польский эксперт Мариуш Маршалковский. В беседе с Polskie Radio он не исключает, что новые штрафные меры американцев смогут полностью остановить этот проект.
Уже несколько месяцев благодаря американским санкциям, одобренным в декабре прошлого года, строительство газопровода «Северный поток — 2» стоит на месте. Более того, к настоящему моменту в конгрессе США уже появился проект дополнительных ограничительных мер, которые кардинальным образом предрешат судьбу газопровода. Недостающие 100 км газопровода Россия может и не проложить, либо она сумеет сделать это с большим трудом, говорит в беседе с Polskie Radio эксперт Мариуш Маршалковский.
Он обращает внимание на то, что в декабре из строительства газопровода вышла швейцарская компания Allseas. На данный момент россияне декларируют, что они в состоянии завершить строительство самостоятельно, но новый проект санкций может поставить и на этом крест. «Цель санкций состоит в том, чтобы полностью остановить строительство газопровода «Северный поток — 2»», — подчёркивает эксперт.
В беседе Маршалковский объясняет, что благодаря истории с выходом компании Allseas из проекта, все осознали ключевое обстоятельство — западные компании застраховались на случай введения санкций. «Россияне никоим образом не прореагировали нервно на то, что Allseas покинула процесс строительства в декабре. Не было никаких ответных шагов со стороны «Газпрома», хотя компания его бросила с незаконченным газопроводом посреди Балтийского моря», — обращает внимание эксперт. Он считает, что в договоре между Allseas и выступающей от лица «Газпрома» компании Nord Stream 2 AG был пункт касательно возможных санкций. «Мы можем предполагать, что в договоре было отмечено, что в случае введения каких-либо американских санкций, либо реальной угрозы их введения, исполнитель имеет право покинуть строительную площадку, чтобы избежать этих ограничений», — резюмирует он.
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