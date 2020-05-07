Polskie Radio: «Северный поток — 2» будет достроен и расколет Европу

Германия по-прежнему утверждает, что газопровод «Северный поток — 2» не политический, а экономический проект, поэтому не стоит рассчитывать на то, что его запуск не состоится, уверен польский эксперт Камиль Зайончковский. В беседе с Polskie Radio он отметил, что в этом случае «Северный поток — 2» окончательно подорвёт единство и согласованность ЕС в вопросах внешней политики.

Правительство Германии и далее продолжает позитивно оценивать проект газопровода «Северный поток — 2», ссылаясь на то, что это чистой воды экономическая инвестиция, в реализацию которой вовлечены частные компании. Берлин также признаёт, что немецкое правительство пока ещё не знает, как на настоящий момент проект будет реализован, но предполагает, что строительство будет завершено. Более того, оно декларирует свою политическую поддержку компаниям, вовлечённым в этот проект, сообщает Polskie Radio.

Радиостанция обращает внимание на то, что в Балтийском море уже находится российский корабль, который завершит прокладку недостающей части газопровода. На вопрос о том, что будет означать завершение строительства проекта «Северный поток — 2» для ЕС, польский эксперт Камиль Зайончковский заявил Polskie Radio: «К сожалению, это стало бы доказательством того, что единство и согласованность среди стран ЕС в вопросах внешней политики настолько же хрупкое, как и несколько лет назад». «Всё указывает на то, что окончание строительства этого газопровода — дело по сути решённое, однако страны, которые выступают против этого внутри самого ЕС, а также США должны оказывать политическое и дипломатическое давление на Берлин», — добавил он.

По мнению эксперта, показатели финансовой рентабельности газопровода в итоге могут оказаться намного ниже, чем прогнозировалось 2—3 года назад. «Сегодня весьма сложно себе представить, что строительство этого газопровода не будет закончено, но можно добиться такой ситуации, когда его рентабельность будет намного ниже, чем изначально планировалось», — подчеркнул Зайончковский.

В беседе он также обратил внимание на то, что уже более года Германия заявляет о том, что это исключительно экономический проект, следовательно, сейчас она не может признать обратное, потому что это стало бы символическим поражением федерального правительства во главе с канцлером Ангелой Меркель. «Это стало бы не только поражением внутри страны, но и поражением на европейской и мировой сцене», — отметил польский эксперт.

По мнению Зайончковского, строительство газопровода «Северный поток — 2» также обнажило не лучшее состояние отношений между Западной Европой и США. С другой стороны позиция Германии в этом вопросе основывается на том, чтобы не обострять отношения с Вашингтоном, который ввёл санкции против компаний, принимающих участие в проекте. Немецкое правительство приняло решение о том, что никакого ответа на этот шаг не будет. На дипломатическом языке это означает, что Германия совершенно не заинтересована в эскалации конфликта, резюмирует Polskie Radio.