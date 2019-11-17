Эксперт: правильно, что Польша решила расторгнуть Ямальский контракт — ей нужен более выгодный

Ямальский контракт Польши с Россией — самый невыгодный газовый контракт во всей Европе, уверен польский эксперт по энергетике Петр Маченжек. В беседе с Onet он объясняет, что Польша сделала правильно, заявив о его расторжении. Однако польским властям следует задуматься о том, чтобы заключить с Россией новый — на этот раз уже выгодный — краткосрочный контракт, не привязанный к ценам на нефть.

Если Польша разорвёт Ямальский контракт, у неё будут недостатки газа равные половине годового запаса страны, то есть 9 млрд кубометров. Однако, согласно заявлению PGNiG, она должна дополнять свои запасы газом из газопровода «Baltic Pipe», который будет поставлять норвежский газ из Северного моря и американский СПГ, который будет поставляться судами в газовый порт в Свиноуйсьце. Что касается «Baltic Pipe», то его строительство должно быть завершено к 2022 году, и вчера Польша заявила, что хочет завершить Ямальский контракт в этом же году, заявил в беседе с Onet польский эксперт по энергетике Петр Маченжек.

Однако если завершение строительства «Baltic Pipe» затянется, тогда у польской промышленности могут возникнуть серьезные проблемы. Тем более что потребление газа в Польше стремительно растёт, за последние два года оно увеличилось с 16 до 18 млрд кубических метров газа, добавил он. Маченжек также напомнил о том, что с россиянами ведутся технические переговоры о том, как трубы «Baltic Pipe» будут пересекаться с «Северным потоком — 2» на Балтийском море. «У россиян есть много способов отсрочить эти инвестиции. Таким образом, теоретически мы можем остаться без значительной части годового запаса газа, о чём сегодня мало кто задумывается», — предупредил Маченжек.

Для большинства читателей, информация из последнего заявления PGNiG состоит в том, что Польша прекращает сотрудничество с россиянами. Но практика такова, что когда она закончит процесс диверсификации, можно будет договориться с русскими, потому что они не смогут шантажировать поляков перекрытием газа. Такая возможность была предложена в 2016 году полномочным представителем польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петром Наимским, хотя сегодня он избегает подобных заявлений, напомнил он. Если бы у нас был газ из «Baltic Pipe» и газового терминала в Свиноуйсьце, и мы бы ещё заключили выгодный контракт с россиянами, то было бы что продавать дальше. Такая ситуация преобразовала бы рынок Центральной Европы, подчеркнул эксперт.

Выгодный контракт с россиянами должен быть прежде всего краткосрочным, потому что долгосрочные контракты в Европе уже более не практикуются, к примеру, на три года. Во-вторых, в новом контракте цены на газ должны быть связаны с ценами на европейских биржах, что означает, что газ всегда будет стоить примерно так же, как в Европе. Сейчас это намного дороже, потому что этот контракт основан на старом условии, которое уже не применяют в Европе, о том, что цены на газ идут в связке с ценами на нефть, объяснил он.

Эксперт подчёркивает, что продвижение идеи заключения нового контракта с Россией чревато линчеванием со стороны СМИ средств и обвинениями в пророссийскости. «Поэтому я хотел бы сразу подчеркнуть, что я не работаю ни на одну организацию с российским капиталом или любую организацию, работающую на рынке газа. Но правда такова, что мы должны вести переговоры со всеми сторонами. Через несколько лет, когда мы закроем проекты по диверсификации, вопрос цены и конкурентоспособности польских компаний, использующих газ, станет решающим», — резюмировал в беседе с Onet польский эксперт по энергетике Петр Маченжек.