Rzeczpospolita: цель венгерского визита Путина — продвигать газопровод в обход Украины

«Турецкий поток» должен быть построен как можно быстрее, поскольку он откроет дополнительный маршрут поставок газа в Венгрию, пишет Rzeczpospolita. Визит Путина в Венгрию, у которой нет альтернативных источников для получения газа, нацелен на получение разрешения на строительство газопровода «Турецкий поток». Более того, Венгрия не принимает критику со стороны западных стран в плане её сотрудничества с Россией в области энергетики и не намерена выступать за продление санкций ЕС в отношении Москвы.

Строительство газопровода «Турецкий поток», по которому газ из России будет поступать в Центральную Европу в обход Украины, а также вопросы, связанные с ядерной энергетикой, станут основными темами переговоров между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом России Владимиром Путиным, пишет Rzeczpospolita.

По предварительной информации, одной из целей визита российского президента Путина в Венгрию является получение разрешения на строительство газопровода «Турецкий поток». «Путин должен иметь согласие всех заинтересованных стран, чтобы не было проблем с газопроводом», — подчёркивает Rzeczpospolita.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что «Турецкий поток» должен быть построен как можно быстрее, поскольку он откроет дополнительный маршрут поставок газа в Венгрию. Срок действующего соглашения о транзите газа в Европу, заключённого между Москвой и Киевом, истекает 31 декабря, отмечает издание.

До конца года Россия планирует запустить первый участок газопровода «Турецкий поток», годовая мощность которого должна составить 15,75 млрд кубических метров, — благодаря этому участку Москва сможет снабжать турецких потребителей газом. Второй участок, с той же пропускной способностью, должен пройти через Болгарию в Сербию и Венгрию, объясняет Rzeczpospolita.

Переговоры Путина с Орбаном затронут тему будущих поставок газа из России в Венгрию, а также контракта за 2014 год, который так и не был полностью выполнен.

Ежегодное потребление газа в Венгрии составляет около 10 млрд кубометров. На пресс-конференции во вторник Сийярто заявил, что Венгрия не принимает критику со стороны западных стран в отношении сотрудничества с Россией в области энергетики, потому что, по его словам, у Будапешта нет альтернативных источников для получения газа.

В то же время глава венгерского МИД заверил, что Венгрия не будет блокировать продление санкций ЕС, введённых в отношении России после присоединения Крыма, если Брюссель примет такое решение в конце 2019 года, резюмирует Rzeczpospolita.