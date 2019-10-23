Washington Post: отношение Трампа к Украине ухудшилось из-за Путина и Орбана

Бывшие должностные лица из американского правительства сообщили, что отношение Дональда Трампа к Украине ухудшилось под влиянием президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана. Как пишет The Washington Post, из-за уничижительных отзывов Путина и Орбана об Украине у Трампа сформировалось вполне определённое представление об этой стране, из-за чего чиновникам Белого дома было трудно убедить его поддержать слабое правительство в Киеве и не использовать его в своих политических целях.

Cвою попытку вынудить Украину предоставить ему компромат на политических соперников президент Трамп предпринял тогда, когда противники этой страны, включая российского президента Владимира Путина, призывали его занять враждебную позицию по отношению к Киеву. Как пишет The Washington Post, об этом сообщили бывшие должностные лица из американского правительства. По их информации, беседуя с Владимиром Путиным, с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном и с другими руководителями, Трамп сформировал впечатление об Украине как о безнадёжно коррумпированной стране, которая, как он сейчас считает, пыталась ослабить его позиции на выборах в 2016 году.

Как отмечает издание, эти иностранные лидеры не призывали Трампа конкретно к получению от Украины компрометирующей информации на Джо Байдена и не утверждали, что Киев причастен к конспирологической истории с выборами 2016 года, однако из-за уничижительных отзывов об Украине у Трампа сформировалось вполне определённое представление об этой стране, из-за чего чиновникам Белого дома было трудно убедить его поддержать слабое правительство в Киеве и не использовать его в своих политических целях.

О роли Владимира Путина и Венгрии Орбана рассказал заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент, дававший за закрытыми дверьми показания следователям палаты представителей, действующим в рамках процедуры импичмента. Кент заявил, что оказанное этими лидерами влияние сыграло свою роль и ухудшило отношение Трампа к украинскому президенту Владимиру Зеленскому в преддверии состоявшегося между ними 25 июля телефонного разговора.

Американские должностные лица подчёркивают, что хотя Путин и Орбан очерняли Украину, решение о поиске компромата на Байдена Трамп принимал сам, руководствуясь собственными побуждениями и конспирологическими теориями о Киеве, о которых рассказывал его адвокат Рудольф Джулиани.

Другой чиновник также рассказал, что во время телефонного разговора в начале мая Путин «делал то, что он всегда делает», то есть пытался подорвать отношения США с Украиной: «Он всегда говорил, что Украина — это просто рассадник коррупции».

По словам ещё одного американского чиновника, политика США уже «много лет строится вокруг сдерживания враждебного влияния России» в Восточной Европе, а очевидная восприимчивость Трампа к доводам Путина и Орбана является «примером того, что и сам президент находится под враждебным влиянием и что его направляют».

Как заключает издание, этот и прочие чиновники пожелали остаться неназванными, поскольку речь идёт о деликатных внутренних дискуссиях в Белом доме и о продолжающемся расследовании по процедуре импичмента. Сам Белый дом не ответил на просьбы прокомментировать данную ситуацию.