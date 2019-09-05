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Корреспондент: Киев назвал неприемлемыми высказывания венгерского дипломата о гражданской войне в Донбассе

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В МИД Украины выразили протест Венгрии из-за заявления представителя венгерского правительства Тристана Азбея. Как передаёт «Корреспондент», ранее чиновник заявлял, что на Украине происходит кризис гражданской войны, что украинское внешнеполитическое ведомство посчитало как «недопустимую риторику».
Корреспондент: Киев назвал неприемлемыми высказывания венгерского дипломата о гражданской войне в Донбассе
Reuters
Министерство иностранных дел Украины выразило протест Венгрии из-за заявлений о гражданской войне на Украине. Как пишет «Корреспондент», об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства.
 
В заявлении отмечается, что представитель правительства Венгрии Тристан Азбей использовал недопустимую риторику в своём выступлении, заявив о «кризисе гражданской войны» на Украине.
 
В связи с этим заявлением в МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Венгрии на Украине Кристину Марфи. Венгерскому дипломату был выражен решительный протест.
 
«Категорически неприемлемым для Украины является ситуация, когда высокие должностные лица соседнего государства называют продолжающуюся с 2014 года вооружённую российскую агрессию против Украины гражданской войной», — заявили в МИД.
 
В дипломатическом ведомстве также отметили, что Венгрия как член ЕС и НАТО должна «придерживаться официальной позиции относительно российской агрессии против Украины».
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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