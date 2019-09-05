Корреспондент: Киев назвал неприемлемыми высказывания венгерского дипломата о гражданской войне в Донбассе

В МИД Украины выразили протест Венгрии из-за заявления представителя венгерского правительства Тристана Азбея. Как передаёт «Корреспондент», ранее чиновник заявлял, что на Украине происходит кризис гражданской войны, что украинское внешнеполитическое ведомство посчитало как «недопустимую риторику».

Министерство иностранных дел Украины выразило протест Венгрии из-за заявлений о гражданской войне на Украине. Как пишет «Корреспондент», об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства.

В заявлении отмечается, что представитель правительства Венгрии Тристан Азбей использовал недопустимую риторику в своём выступлении, заявив о «кризисе гражданской войны» на Украине.

В связи с этим заявлением в МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Венгрии на Украине Кристину Марфи. Венгерскому дипломату был выражен решительный протест.

«Категорически неприемлемым для Украины является ситуация, когда высокие должностные лица соседнего государства называют продолжающуюся с 2014 года вооружённую российскую агрессию против Украины гражданской войной», — заявили в МИД.

В дипломатическом ведомстве также отметили, что Венгрия как член ЕС и НАТО должна «придерживаться официальной позиции относительно российской агрессии против Украины».