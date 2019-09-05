Корреспондент: Киев назвал неприемлемыми высказывания венгерского дипломата о гражданской войне в Донбассе

В МИД Украины выразили протест Венгрии из-за заявления представителя венгерского правительства Тристана Азбея. Как передаёт «Корреспондент», ранее чиновник заявлял, что на Украине происходит кризис гражданской войны, что украинское внешнеполитическое ведомство посчитало как «недопустимую риторику».
Министерство иностранных дел Украины выразило протест Венгрии из-за заявлений о гражданской войне на Украине. Как пишет «Корреспондент», об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства.
В заявлении отмечается, что представитель правительства Венгрии Тристан Азбей использовал недопустимую риторику в своём выступлении, заявив о «кризисе гражданской войны» на Украине.
В связи с этим заявлением в МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Венгрии на Украине Кристину Марфи. Венгерскому дипломату был выражен решительный протест.
«Категорически неприемлемым для Украины является ситуация, когда высокие должностные лица соседнего государства называют продолжающуюся с 2014 года вооружённую российскую агрессию против Украины гражданской войной», — заявили в МИД.
В дипломатическом ведомстве также отметили, что Венгрия как член ЕС и НАТО должна «придерживаться официальной позиции относительно российской агрессии против Украины».
Министерство юстиции США сообщило, что топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», Александр Коршунов обвиняется американской стороной по делу о краже торговых секретов.
Юрист центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Анастасия Жданова в беседе с НСН прокомментировала распоряжение правительства России о выделении средств из резервного фонда на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями.
Старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк в беседе с радио Sputnik оценила идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН оценил значение Восточного экономического форума для России и Дальнего Востока.
В Ивановской области в результате столкновения автобуса с выехавшим на встречную полосу грузовым автомобилем пострадали десять человек. Об этом заявил представитель управления МВД по региону Владислав Радостин.
Лётчик-испытатель Сергей Богдан в интервью телеканалу «Звезда» рассказал о впечатлениях от полёта на российском истребителе пятого поколения Су-57, отметив «сверхзвуковые» скоростные возможности самолёта.
Европейский союз ожидает, что украинские власти проведут полноценное расследование по факту обстрела из гранатомёта здания телеканала «112 Украина», которое произошло 13 июля. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби в своей книге написал, что российский президент Владимир Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 года предупредил американского коллегу Джорджа Буша о наличии у Москвы данных о готовящейся атаке террористов.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление юридического советника Агентства национальной безопасности при Пентагоне Гленна Герстелла о России как о главной угрозе для кибербезопасности США.
Сотрудница Центра паллиативной помощи и фонда «Вера» Анастасия Жданова в беседе со «Взглядом» прокомментировала распоряжение правительства России о выделении средств из резервного фонда на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями.
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко объяснил, почему будет поддерживать чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в предстоящем бое с Дастином Порье и почему россиянам стоит поддержать соотечественника.
Американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мёрфи в ходе визита в Киев обсудили с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александром Данилюком расширение поддержки безопасности Украины.
В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на соответствующий проект приказа Министерства просвещения.