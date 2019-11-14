ORF: немецкий бундестаг дал зелёный свет «Северному потоку — 2»

Парламент Германии всё же принял законопроект о включении Газовой директивы ЕС в национальное законодательство и тем самым дал зелёный свет «Северному потоку — 2», сообщает ORF. За счёт этого российскому газопроводу будут обеспечены «надёжность планирования и правовые гарантии», поясняет австрийский телеканал.

Немецкий бундестаг принял законопроект о включении Газовой директивы Европейского союза в национальное законодательство и тем самым «дал зелёный свет» газопроводу «Северный поток — 2», сообщает ORF.

За счёт этого российскому трубопроводу будут обеспечены «надёжность планирования и правовые гарантии», поясняет австрийский телеканал.

Проголосовали же за принятие законопроекта в первую очередь депутаты от партий, образующих правительственную коалицию (ХДС, ХСС, СДПГ), а также члены немецкого парламента от Свободной демократической партии Германии, уточняет ORF.

В свою очередь, немецкие зелёные обвинили правительственную коалицию в том, что та тем самым якобы «сделала Газовую директиву ЕС мягче».

А вице-председатель фракции зелёных в бундестаге Оливер Кришер и вовсе напомнил, что обещанное продление транзита газа через Украину по-прежнему не регламентировано, отмечает австрийский телеканал.

В ответ на критику, продолжает ORF, коалиционные политики «встали на защиту» российского газопровода.

Как заявил, например, депутат немецкого парламента от партии «Христианско-демократический союз» Петер Блесер, «Северный поток — 2» повысит надёжность энергоснабжения и поможет сохранить цены на прежнем уровне.

Согласно Газовой директиве ЕС, правила Евросоюза должны также распространяться на трубопроводы третьих стран. В частности, одна компания не может одновременно быть владельцем и оператором газопровода. Кроме того, операторы должны предоставлять конкурентам доступ к трубопроводам.