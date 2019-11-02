Обозреватель Bloomberg: санкции уже не помогут — США слишком долго тянули с решением по «Северному потоку — 2»

После того как Россия получила разрешение Дании, помешать строительству «Северного потока — 2» становится уже практически невозможно, пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский. По его словам, США должны были действовать раньше, когда прокладка трубопровода во многом зависела от европейских компаний.

«Северный поток — 2», спорный российский проект по строительству газопровода, получил последнее разрешение, необходимое для преодоления расстояния между Ленинградской областью и балтийским побережьем Германии. Вероятно, сейчас уже слишком поздно для США помешать России завершить проект к концу этого года», — пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский.

«Северный поток — 2» является частью плана президента Владимира Путина, цель которого — поставлять природный газ в обход Украины. Новый трубопровод сможет переносить 55 млрд кубометров голубого топлива, то есть более половины того объёма, который Россия сейчас прокачивает через украинскую транзитную систему. В результате Киев ежегодно будет терять $3 млрд, поясняет журналист.

США хотели бы помешать этому и не позволить, чтобы относительно дешёвый российский газ препятствовал увеличению экспорта американского СПГ в Европу. Президент Дональд Трамп утверждал, что Германия слишком зависит от топлива Москвы, и неоднократно грозил европейским компаниям, участвующим в проекте, санкциями, напоминает автор статьи.

Тем временем Россия «спешно взялась за прокладку трубы». В начале прошлого месяца компания «Газпром» объявила, что проект завершён на 83%. Но возникла загвоздка: в течение двух лет Дания не выдавала разрешение на строительство в её территориальных водах.

Тем не менее в эту среду Копенгаген наконец-то дал добро, позволив газопроводу пройти по кратчайшему маршруту. И, по словам представителей «Газпрома», этот участок может быть построен уже через пять недель.

Это решение стало ударом для Украины, хотя и не удивило её. «Мы ждали этого решения в течение осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения», — признался в Facebook глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По словам Бершидского, Дания, действительно, не могла «бесконечно удерживать этот форт, пока США проявляли нерешительность». Недавняя перепалка из-за интереса Трампа к Гренландии также не особо вдохновила датское правительство на затягивание ситуации.

Коболев призвал Запад в качестве следующего шага ввести санкции. И в этом его поддерживают некоторые американские законодатели. Сенатор-республиканец Тед Круз пообещал добиться принятия законопроекта, который предусматривает введение санкций в отношении судов, прокладывающих газопровод.

Но этот законопроект едва ли сильно затянет строительство «Северного потока — 2». Хотя «Газпром» пользуется услугами швейцарского подрядчика Allseas Group для прокладки трубы, на последнем участке он может использовать собственное судно «Академик Черский», считает публицист.

Так что, по его мнению, для действий США уже слишком поздно. Санкции против финансирования трубопровода могли бы быть эффективными на этапе, когда европейские компании — Royal Dutch Shell, Engie, Uniper, OMV и Wintershall — предоставляли необходимое оборудование и услуги. Санкции против трубоукладчиков могли иметь значение до начала строительных работ. В любом случае они могли бы дать Украине больше времени для пересмотра контракта на транзит газа с «Газпромом», срок действия которого истекает в конце этого года.

С другой стороны, завершение «Северного потока — 2» поможет планам Германии, который предусматривает отказ от использования угля для выработки электроэнергии к 2038 году. При воплощении этой инициативы нельзя полностью полагаться на возобновляемые источники энергии, по крайней мере на современном этапе развития технологий.

В настоящий момент Украина, поддерживаемая ЕС, хочет заключить 10-летний контракт на прокачку 40—60 млрд кубометров природного газа. Но Москва настаивает на том, что любое долгосрочное соглашение должно включать разрешения юридических претензий Киева к «Газпрому», и пока, скорее всего, согласится только на краткосрочную замену настоящей сделки. В то же время она продолжит работу по выводу на полную мощность как «Северного потока — 2», так и «Турецкого потока», предназначенного для поставок газа в южную Европу, заключает Леонид Бершидский.