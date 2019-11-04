24 канал: запуск «Северного потока — 2» оборвёт транзит газа через Украину

Исполнительный директор концерна «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» будет означать, что транзита российского газа через территорию Украины не будет вообще. Однако, как рассказал Витренко в интервью «Телеканалу новин 24», в случае, если Россия и Украина не договорятся о новом контракте на транзит газа, украинская ГТС может быть полезна для альтернативных вариантов транспортировки или хранения газа.

Запуск «Северного потока — 2» будет означать, что транзита российского газа через территорию Украины не будет вообще. Об этом в интервью «Телеканалу новин 24» рассказал исполнительный директор концерна «Нафтогаз» Юрий Витренко.

По его словам, отсутствие транзита российского газа будет означать потери для украинской экономики и сделает более критичными риски безопасности.

«Поэтому мы делаем всё возможное, чтобы транзит сохранить», — подчеркнул он.

Однако, в случае, если Россия и Украина не договорятся о новом контракте на транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины, ГТС может быть полезна для альтернативных вариантов транспортировки или хранения газа. В частности, туда могут закачать водород, который будет использоваться для сохранения энергии, которую выработали из возобновляемых источников.

«Есть новейшие технологии, например, водород, который используется, как механизм сохранения энергии. Водород может быть той субстанцией, которая будет помогать хранить для дальнейшего использования энергию, что генерируется из возобновляемых источников — ветра или солнца — или энергию, что генерируется на АЭС. Сейчас в Европе есть разные экспериментальные технологии, когда ГТС используется для хранения и транспортировки водорода», — рассказал Витренко.

Кроме этого, украинская ГТС может выступить в роли своеобразного энергетического моста между Румынией и Словакией с Польшей. Однако в данном случае нужно понимать, что оба альтернативных варианта использования ГТС Украины не будут приносить столько же доходов, сколько приносит транзит российского газа.