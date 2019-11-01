France 2: строительство «СП-2» близится к завершению, несмотря на протесты Восточной Европы

Телеканалу France 2 удалось заснять процесс строительства наземной и морской части газопровода «Северный поток — 2». Как отмечается в репортаже, проект движется к завершению быстрыми темпами, а первых поставок газа по трубопроводу в Германии ожидают уже в конце текущего года. Тем не менее многие страны всё ещё выступают против газопровода, опасаясь, что он поставит Германию в зависимость от России и оставит Восточную Европу без защиты от агрессии Москвы, напоминает канал.

60 судов, круглосуточно курсирующих от края до края Балтийского моря — между Россией и Германией строится газопровод «Северный поток — 2», трубопровод длиной 1230 километров. Зачем нужен этот необычный проект? Какие важнейшие стратегические интересы с ним связаны? В порядке исключения нам удалось заснять эту гигантскую работу на море и на земле.

Всё начинается на берегу, неподалёку от пляжа. Семь гектаров песка превращаются в гигантский терминал. Газ для Германии будет поступать именно сюда.

КЛАУС ХАУССМАНН, руководитель проекта: Мы подготавливаем фундамент, уже отлили плиты из бетона.

В проекте заняты до 500 человек. Каждый год сюда должно прибывать 55 миллиардов кубометров газа. Этим обусловлена чрезмерность во всём, включая эти вентили.

КЛАУС ХАУССМАНН: Этот предохранительный клапан может закрыться всего за минуту, хотя весит приблизительно сотню тонн.

Проект движется быстрыми темпами — для Германии это стратегически важно. Стране срочно необходим природный газ для компенсации потерь от заявленного отказа от атомной энергетики.

КЛАУС ХАУССМАНН: Там вы можете видеть конец трубопровода.

Трубы уже состыкованы и готовы доставлять газ на теплоцентрали по всей стране. Наземная сеть на скорую руку установлена, хотя самое трудное ещё только предстоит сделать.

В центре Балтийского моря проводятся самые сложные операции, требующие повышенных мер безопасности.

ШТЕФФЕН ЭБЕРТ, официальный представитель компании Nord Stream 2: Здесь по морю курсирует множество надзорных судов, которые патрулируют территорию и не дают приближаться другим кораблям.

О том, чтобы позволить приблизиться любопытствующим или экоактивистам, настроенным против проекта, не может быть и речи. А вот и сооружение, требующее наибольшего внимания, — плавучий завод длиной 165 метров, с задней стороны которого можно различить трубу из стали и бетона.

12-метровые участки трубопровода соединяются на этой платформе сваркой перед погружением на глубину до 200 метров — это крайне ответственная операция. Ежедневно проект продвигается примерно на 500 метров.

И всё же этот газопровод многим не по душе. Множество стран не желают прокладки трубопровода в своих территориальных водах. Таким образом, проект, разбудивший старых демонов холодной войны, обойдёт стороной Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Эти страны опасаются, что Германия попадёт в зависимость от российских поставок и не сможет больше противостоять Москве и защищать Восточную Европу.

ТЕОЧАРИС ГРИГОРИАДИС, профессор экономики Института Восточной Европы: Эти государства останутся без защиты перед лицом агрессивной России. Я думаю, этот страх обоснован, поскольку в последнее время Россия вела себя крайне агрессивно, к примеру, проводя военные учения в этом регионе.

Европейские структуры и США также твёрдо выступают против газопровода. Однако в Германии, настроенной на получение первых кубометров российского газа по трубопроводу уже начиная с конца текущего года, эту критику игнорируют.

Дата выхода в эфир 31октября 2019 года.