Отношение к Польше негативное — Квасьневский призвал не ждать прорыва в отношениях с Россией

Укрепление польской роли в ослабленном коронавирусом Европейском союзе будет одной из главных задач новоизбранного главы Польши, уверен бывший президент страны Александр Квасьневский. При этом он считает, что полякам не стоит рассчитывать на улучшение отношений с Россией, лидер которой явно недолюбливает Варшаву.

«Самая важная задача новоизбранного президента будет заключаться в поиске согласия, возрождения чувства общества», — заявил в беседе с порталом Fakt бывший президент Польши Александр Квасьневский. При этом экс-лидер подчеркнул, что есть все шансы это осуществить. Многое будет зависеть от воли новоиспечённого президента. «Но если будет так, как это имело место в течение последних пяти лет, то этот раскол будет лишь углубляться», — добавил он.

Среди самых важных задач президента во внешней политике Квасьневский называет укрепление роли Польши в Европейском союзе. «ЕС должен преодолеть кризис, вызванный коронавирусом. Будучи важной частью ЕС Польша должна принимать активное учатие в этом процессе», — объяснил он.

По мнению бывшего польского президента, отношения с США и Россией также будут играть важную роль. «Отношения с Америкой могут преобразиться после президентских выборов в США в ноябре. Джо Байден имеет все шансы одержать победу, и тогда политику, рассчитанную на одного президента — Дональда Трампа — необходимо будет пересмотреть», — предупредил политик. «Что касается России, я не ожидаю каких-либо прорывов здесь. Мы будем иметь дело с Владимиром Путиным еще в течение длительного времени, а его отношение к Польше укоренившееся, и, к сожалению, оно негативно», — резюмировал в беседе с порталом Fakt бывший президент Польши Александр Квасьневский.