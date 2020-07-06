Welt: чтобы остаться президентом, Дуда заигрывает с противниками ЕС в Польше

12 июля действующему лидеру Польши Анджею Дуде и его либеральному сопернику Рафалу Тшасковскому предстоит пройти через второй тур президентских выборов. Чтобы заполучить недостающие голоса избирателей, Дуда теперь заигрывает с правой «Конфедерацией», требующей выхода Польши из ЕС. Как отмечает немецкая газета Die Welt, он уже давно пытается снискать себе популярность среди сторонников партии, в особенности, своими нападками на ЛГБТ-сообщество.

Польскому президенту Анджею Дуде не хватает голосов для того, чтобы обеспечить себе победу на выборах, пишет немецкая газета Die Welt. Чтобы победить своего либерального соперника Тшасковского, он заигрывает со сторонниками праворадикальной партии «Конфедерация».

После первого тура президентских выборов в Польше стало ясно: действующему лидеру государства Анджею Дуде от партии «Право и справедливость» и его сопернику, мэру Варшавы от либерально-консервативной гражданской платформы Рафалу Тшасковскому, предстоит пройти через второй тур голосования 12 июля.

Ни один из них не набрал больше половины голосов избирателей, поэтому теперь им придётся побороться за сторонников других кандидатов, поясняет издание. Исход этой борьбы неизвестен: всё зависит от того, как поведут себя избиратели партии, о которой до сих пор никто не задумывался. Как отмечается в статье, «Конфедерация» переживает свой исторический момент: хотя её кандидат Кшиштоф Босак набрал всего 6,8% голосов, партия стала третьей политической силой в Польше.

Теперь президенту Дуде нужны голоса её избирателей для того, чтобы пойти на второй срок. Чтобы победить, он заигрывает с «Конфедерацией», и в случае переизбрания, может уделять больше внимания интересам этой партии. Для Польши это будет означать дальнейший сдвиг вправо и обострение конфликта с ЕС, подчёркивает немецкая газета.

Как отмечается в статье, на политическом ландшафте «Конфедерация» занимает место справа от «Права и справедливости». Национал-консерваторы, которых в Брюсселе считают евроскептиками, почти «ручные» по сравнению с «Конфедерацией», уверяет Die Welt. Несмотря на конфликт с Еврокомиссией из-за вмешательства государства в систему правосудия, партия Ярослава Качиньского никогда не хотела выхода Польши из ЕС.

Сторонники «Конфедерации», однако, стремятся именно к этому. Эта партия враждебно настроена по отношению к ЕС, она не чужда расизму, антисемитизму, враждебно относится к женщинам, требует ужесточения и без того строгого закона об абортах и восстановления смертной казни, а также придерживается резкой гомофобной риторики, перечисляет издание.

Дуда уже давно пытается снискать симпатии «Конфедерации» словесными выпадами в адрес представителей ЛГБТ-сообщества. Ещё во времена своей первой предвыборной кампании он говорил: «Нам пытаются внушить, что это люди, но на самом деле это просто идеология». Сейчас Дуда продолжает придерживаться той же риторики. Недавно он заявил, что не допустит, чтобы однополые пары в Польше могли усыновлять детей, «потому что это эксперимент над детьми».

Тем не менее, «Конфедерация» пока держится от польского президента на расстоянии. Говоря о нынешний выборах, её глава Кшиштоф Босак отказался давать своим сторонникам какие-либо рекомендации по поводу предстоящего голосования. «Это выбор между очевидным врагом и ложным другом», — отметил он. С тех пор как «Конфедерация» прошла в парламент в прошлом году, она позиционирует себя как популистская партия, выступающая против элит и «Права и справедливости», нападая на правящую партию своими методами. Несмотря на некоторое совпадение в установках, например, в отношении ЛГБТ-сообщества, две партии настроены друг против друга.

У Дуды есть ещё одна причина, чтобы попытаться привлечь на свою сторону избирателей «Конфедерации»: у партии много сторонников в молодёжной среде. Это показали парламентские выборы 2019 года — более 20% граждан в возрасте от 18 до 29 лет голосовали за Босака. При этом большинство составили мужчины, в то время как женщины голосуют за партию неохотно.

По версии Die Welt, есть причины беспокоиться о том, что влияние «Конфедерации» будет расти уже хотя бы из-за возраста её избирателей, даже если партия не будет принимать активного участия в деятельности правительства страны. Политики «Конфедерации» обвиняют «Право и справедливость» в том, что партия является не настоящей консервативной силой, а социалистической, и категорически отвергают её социальную программу, требуя понижения налогов и уменьшения государственного регулирования.

Миграционную политику «Права и справедливости» они также считают слишком вялой, хотя правительство Польши уже на протяжении ряда лет противится приёму беженцев с Ближнего Востока или из Африки. «Конфедерация» настаивает на том, что из-за мигрантов из Украины и рабочих мигрантов из Индии или Филиппин Польша постепенно превращается в общество иммигрантов.

Противостояние «Конфедерации» и «Права и справедливости» может привести к тому, что часть её сторонников на втором туре выборов займёт стратегическую позицию против Дуды и поддержит его либерального конкурента Штасковского, полагает немецкий журналист. При этом в программном плане праворадикальная «Конфедерация» крайне далека от Тшасковского. Однако расчёт может быть на то, что такой президент будет блокировать политику «Права и справедливости», накладывая вето на проекты партии.

По данным последнего опроса, 67% избирателей «Конфедерации» сейчас всё-таки намерены голосовать за Дуду, однако неясно, окажется ли этого достаточно для его победы. Если Дуда победит, это будет означать для всей страны дальнейшее продвижение к авторитарной политике — а Варшава станет ещё более сложным партнёром для ЕС, утверждает корреспондент Die Welt.