Le Parisien: Францию захлестнула «зелёная волна» — партия Макрона с треском проиграла выборы

Второй тур муниципальных выборов, перенесённый из-за пандемии, закончился сенсационной победой зелёных и провалом почти всех кандидатов от партии «Вперёд, Республика!». Эта неудача должна послужить предупреждением для Эммануэля Макрона, которого по популярности у населения благодаря своим действиям по борьбе с коронавирусом обходит премьер-министр Эдуар Филипп, пишет Le Parisien.

После долгого перерыва второй тур муниципальных выборов во Франции оказался сенсационным: по результатам голосования 28 июня во многих городах страны победила партия «Европа Экология Зелёные», а партия Макрона «Вперёд, Республика!» потерпела сокрушительное поражение, сообщает Le Parisien. Как пишет издание, такой провал не стал неожиданностью: через четыре года после своего создания партия у власти так и не смогла закрепиться на местном уровне.

Ещё одним сюрпризом прошедших в воскресенье выборов оказалась рекордно низкая явка: количество воздержавшихся составило почти 60%. Главной причиной, согласно опросу Sopra-Storia, является не исчезнувший страх перед коронавирусом, за ним следует странная избирательная кампания, лишённая обычных встреч и многочисленных рукопожатий. Кроме того, после двух месяцев карантина мысли французов заняты другим: им стало казаться, что голосование не оправдает их ожиданий.

В официальном сообщении Елисейского дворца Эммануэль Макрон выразил свою «озабоченность» такой слабой явкой. В свою очередь Жан-Люк Меланшон из партии «Непокорённая Франция» говорит о «гражданской забастовке», видя в ней «равнодушный мятеж» и предсказывая «опасный период» для страны. Французская газета предполагает, что его слова могут быть самоутешением после того, как и его собственная партия не получила поддержки на выборах.

В статье отмечается, что на «зелёную волну» уже указывал успех экологов на выборах в Европарламент в мае 2019 года, а также пандемия коронавируса, которую некоторые связали с проблемами в изменении климата. Однако от этого результат не стал менее неожиданным: раньше из крупных городов зелёные побеждали только в Гренобле и всегда заставляли часть электората сомневаться в своих управленческих способностях. Однако на этот раз они завоевали оплоты как правых, так и левых в Пуатье, Анси, Безансоне, Бордо, Страсбурге, Лионе и других городах. В эйфории от своего успеха лидеры движения теперь мечтают выдвинуть Янника Жадо на президентские выборы в 2022 году. Издание подчёркивает, что именно сейчас для этой партии, раздираемой междоусобицами, наступает самое трудное: воспользоваться историческим результатом.

Совсем другие настроения сейчас у партии «Вперёд, Республика!», которая получила настоящую пощёчину в воскресенье. Ей не удалось одержать победу ни в одном городе, в том числе в виде альянсов, порой в форме отступления от своей политики — например, с республиканцами в Лионе, Бордо и Страсбурге. Главная неудача: Аньес Бузин, претендовавшая на кресло мэра столицы, не смогла отобраться даже в Парижский совет. Хотя Эдуар Филипп с лёгкостью получил новый срок на посту главы Гавра, блестящий успех премьер-министра может оказаться невыгодным для Эммануэля Макрона. Глава государства хочет как можно скорее перевернуть страницу с бесконечными муниципальными выборами и предложить стране «новый путь». Издание задаётся вопросом, снимет ли он с должности Филиппа, который завоевал популярность среди населения во время разрешения кризиса в здравоохранении, а также подчёркнуто не поддерживает гражданские форумы, конкурирующие с представительной демократией. За два года до президентских выборов такая неудача показывает неспособность партии Макрона стать важнейшей политической силой и служит предупреждением на будущее.

Для социалистов и республиканцев выборы на местном уровне тоже оказались более удачными, чем на национальном. Со своей стороны Национальное объединение празднует победу Луи Алио в Перпиньяне, где проживает более 100 тыс. жителей. Однако, как подчёркивает Le Parisien, свою кампанию Алио вёл в отрыве от партии Марин Ле Пен.