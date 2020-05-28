DE: Макрон «унижен» — соцопросы показали, что его рейтинг испытал рекордное падение

Рейтинг французского лидера Эммануэля Макрона резко упал на фоне пандемии коронавируса — согласно последним опросам, принятые им меры по урегулированию кризиса одобряют лишь около трети граждан Франции, пишет The Daily Express. Как подчёркивает обозреватель издания, Макрон выглядит особенно непопулярным на фоне лидеров Италии и Германии, действия которых по борьбе с коронавирусом население этих стран в целом поддерживает.

Президент Франции Эммануэль Макрон стал одним из самых непопулярных лидеров во всём Евросоюзе, пишет британский таблоид The Daily Express со ссылкой на опрос, проведённый британской компанией Redfield & Wilton Strategies среди 1500 респондентов в трёх крупных странах блока — Италии, Германии и Франции. По данным DE, рейтинг Макрона резко упал в мае в связи с целой серией потрясших Францию «коронавирусных скандалов», включая «яростные» конфликты президента с медработниками на публике, а также акции протеста медицинского персонала.

Как подчёркивает автор материала, опрос Redfield & Wilton Strategies показал, что популярность лидеров Италии и Германии на фоне пандемии коронавируса даже усилилась — о том, что власти их страны сумели адекватно отреагировать на кризис, заявили 78% опрошенных немцев и 56% итальянцев. В то же время среди французских респондентов лишь 31% заявил, что власти их страны сумели справиться с коронавирусом, тогда как 63% сочли, что принятые правительством Франции меры недостаточно эффективны.

Согласно другому соцопросу, организованному Euronews, политику Эммануэля Макрона по борьбе с коронавирусом одобряют лишь 27% французов, тогда как 49% опрошенных выступают против неё, пишет The Daily Express. При этом, как напоминает обозреватель издания, деятельность канцлера Германии Ангелы Меркель на данный момент одобряют 72% немцев, а лидера Италии Джузеппе Конте поддерживают 54% итальянцев.

С тех пор как коронавирус нанёс удар по Франции, Эммануэль Макрон «отчаянно пытается спасти свой политический имидж», констатирует журналист DE. Однако на этой неделе выяснилось что Франция в рамках мер по сокращению бюджетных расходов в последние годы уничтожала медицинские маски с вышедшим, по мнению властей, сроком годности; в частности, сообщалось, что в 2011-м французские военнослужащие сожгли на военных базах 1,7 млрд масок.

Опрос Euronews, между тем, также свидетельствует о том, что в крупнейших экономических державах ЕС усиливаются евроскептические настроения, подчёркивает автор. В частности, о том, что пандемия коронавируса «ослабила аргументы в пользу существования Евросоюза», заявили 61% участников исследования в Италии, 47% — во Франции и 40% — в Германии, перечисляет он. Большинство респондентов во всех трёх странах также согласились с тем, что ЕС не принял достаточно серьёзных мер поддержки в отношении их государств для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, отмечает журналист.