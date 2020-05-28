Gala: дегустация устриц на пляже без маски — поведение главы французского МВД возмутило соцсети

Французские интернет-пользователи возмущены поведением министра внутренних дел страны Кристофа Кастанера и обвиняют его в несоблюдении собственных рекомендаций в период эпидемии, пишет Gala. Как передаёт издание, в социальных сетях появились фотографии, на которых глава МВД дегустирует устрицы с белым вином на закрытом для публики пляже без защитной маски на лице в компании других людей. Комментаторы назвали такое поведение «позором» и «неуважением», сообщает журнал.

«Делайте, что я говорю, но не делайте того, что я делаю», — так, по словам журнала Gala, отреагировали интернет-пользователи на появившиеся в социальных сетях снимки главы МВД Франции, дегустировавшего устрицы с белым вином на пляже в компании журналистов.

Как передаёт издание, вот уже несколько дней министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер подвергается критике за эпизод в ходе поездки в департамент Приморская Сена 16 мая. На распространившихся по социальным сетям фотографиях видно, как глава ведомства дегустирует устрицы и белое вино на церемонии открытия пляжа в компании нескольких человек без защитной маски на лице. Многие интернет-пользователи сочли подобное поведение неприемлемым — тем более что рестораны и бары в стране по-прежнему закрыты, а правительство призывает граждан к строгому соблюдению мер социального дистанцирования.

«Какой позор, снова демонстрация привилегий, настоящая беспечность, неуважение», «Пляжи закрыты для сброда, но не для дегустаций устриц для избранных, не соблюдающих меры защиты», — возмущаются пользователи соцсетей.

Facebook / Michel Devoille

По сообщениям Le Monde, во время похода на рынок, предшествовавшего мероприятию на пляже, Кастанер соблюдал меры защиты и находился в маске, но снял её во время общения с журналистами и дегустации устриц. Находясь на месте, глава МВД сам настаивал на соблюдении защитных мер на пляжах, открывающихся для населения. «Если эти меры не будут соблюдаться, мы должны будем — мы уже предусмотрели эту возможность — пересмотреть своё решение», — предупредил министр.

Журналист издания 20 minutes подтвердила, что фото действительно было сделано на пляже, заметив, что представители СМИ были «удалены» на время дегустации устриц. Это подтверждает и её коллега: «Дегустация устриц действительно имела место, но за несколько минут до её начала нам объявили, что официальная часть визита окончена. Из-за санитарных инструкций фотографу не стоило находиться у прилавка с устрицами».

Как напоминает издание, недавно критике за несоблюдение мер защиты подвергся и президент Франции Эммануэль Макрон. Во время визита в школу города Пуасси глава государства снял маску, чтобы представиться ученикам, вызвав тем самым гнев и насмешки интернет-пользователей.